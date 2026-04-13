Dokonał rozboju na seniorce. 29-latek trafił do aresztu Data publikacji 13.04.2026

W środę (8 kwietnia) na terenie powiatu świebodzińskiego doszło do ataku na starszą kobietę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że napastnik zadawał pokrzywdzonej ciosy w tył głowy, a następnie siłą wyszarpnął torbę na kółkach, w której znajdowały się telefon, portfel z dokumentami oraz zakupy. Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyzna zbiegł z miejsca, próbując uniknąć odpowiedzialności.

Sprawą natychmiast zajęli się świebodzińscy policjanci. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjnym, skrupulatnemu zbieraniu dowodów oraz doskonałemu rozpoznaniu środowiska przestępczego, funkcjonariusze szybko wytypowali podejrzewanego. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec powiatu świebodzińskiego, który został zatrzymany kilka godzin po zdarzeniu.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na postawienie mężczyźnie zarzutu rozboju oraz złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Decyzją sądu podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyźnie Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.