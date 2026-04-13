44-latek zatrzymany za groźby i postrzelenie z broni pneumatycznej Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Kraśniccy kryminalni zatrzymali 44-latka podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych oraz uszkodzenie ciała 19-latka. Sprawca oddał strzał z broni pneumatycznej w tył głowy pokrzywdzonego. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policyjnym.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu kraśnickiego. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Kraśnika, którzy szybko ustalili tożsamość sprawcy i doprowadzili do jego zatrzymania. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 44-letni mężczyzna groził 19-latkowi, a następnie oddał strzał z broni pneumatycznej, trafiając go w tył głowy.

Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili broń pneumatyczną oraz kulki. Pokrzywdzony 19- latek nie odniósł poważnych obrażeń.

Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia ciała. Jak ustalono, działał w warunkach recydywy. Na wniosek śledczych prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.