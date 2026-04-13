Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Dziś na dziedzińcu przed budynkiem Komendy Głównej Policji odbył się apel z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość poprzedziło złożenie wieńców przed Tablicą Pamięci w budynku Komendy Głównej Policji, a następnie – po zmianie posterunku honorowego – przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oddano hołd Polakom pomordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku.

13 kwietnia w Polsce jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ustanowiony został w 2007 roku przez Sejm RP dla uczczenia pamięci o niemal 22 tysiącach Polaków pomordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku - oficerów, policjantów, żołnierzy, inteligencji, artystów. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ to właśnie 13 kwietnia 1943 o masowych grobach pod Katyniem, odkrytych przez Niemców, dowiedział się cały świat.

Przez całe dekady prawda o Zbrodni Katyńskiej była ukrywana. Dziś, kiedy możemy mówić otwarcie o tamtych wydarzeniach i aby czas nie zatarł prawdy, co rok w całej Polsce odbywają się uroczystości patriotyczne, msze święte oraz składane są kwiaty i wieńce przy pomnikach pamięci.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka, a także zaproszeni goście: potomkowie ofiar i przedstawiciele stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939 roku oraz Federacji Rodzin Katyńskich, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan, p.o. Komendanta Służby Ochrony Państwa płk Tomasz Jackowicz, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Paweł Frysztak, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Arkadiusz Sujecki, nadinsp. w stanie spoczynku Adam Rapacki, kierownictwo Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie na czele z prof. dr. hab. Piotrem Suwalskim, kierownictwo jednostek organizacyjnych Policji, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji i pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele administracji państwowej, kultury, nauki, medycyny, związków zawodowych i duchowieństwa, a także młodzież klas mundurowych.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który przypomniał zgromadzonym, jaką wartość dla nas, współczesnych policjantów i Polaków, stanowi pamięć o pomordowanych w 1940 r.:

Spotykamy się, aby wspominać jeden z najbardziej bolesnych momentów naszej historii. W oczach oprawców pomordowani stanowili zagrożenie, ponieważ nie utracili ducha wolności. Ich śmierć była próbą zniszczenia polskiej elity i fundamentów naszej państwowości. Dziś pamięć trwa, silniejsza niż kiedykolwiek. I niech nie będzie tylko obowiązkiem, ale źródłem siły i jedności. To od nas zależy, czy kolejne pokolenia będą znały prawdę i rozumiały wolność, której dziś doświadczamy. Postawa poległych pozostaje dla nas wzorem służby cichej, wymagającej i niedostrzeganej, a jednak fundamentalnej dla bezpieczeństwa państwa. Naszym zadaniem jest nie tylko pamiętać, ale także działać, aby wartości tamtych dni były obecne w naszej codziennej służbie. Pamięć o bohaterach zobowiązuje do odwagi, do troski o wspólne dobro. Niech będzie ona dla nas drogowskazem – w służbie i w życiu codziennym.

Głos zabrał również podsekretarz stanu Wiesław Leśniakiewicz, który podziękował Komendantowi Głównemu Policji za uhonorowanie tego tragicznego wydarzenia przed obeliskiem, pod którym znajdują się prochy pomordowanych, oraz ziemia z Miednoje.

Nie jest nam dane być tam, gdzie są groby i prochy tych, którzy oddali życie. To miejsce jest symboliczne dla wszystkich policjantów i dziś stajemy przed tą mogiłą, aby oddać pokłon i szacunek wszystkim poległym. Pamiętajmy o tej historii – zaapelował Minister.

O obowiązku uhonorowania pamięci poległych wiosną 1940 roku mówiła również prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Grażyna Szkonter:

Stajemy w obliczu pamięci o niewinnych ludziach, którzy pisali listy do swoich rodzin, pełne miłości i nadziei, nie wiedząc, że sowiecki totalitaryzm stworzył plan likwidacji polskich obywateli. Mój dziadek również nie powrócił. Pamięć o ofiarach to nie tylko liczby, to pamięć o konkretnych ludziach, dlatego naszym zadaniem jest być ich głosem i pamięcią. Niech ich los będzie dla nas przypomnieniem, że każdy dzień w wolnym kraju jest darem, o który musimy dbać wspólnie każdego dnia. Musimy pamiętać, aby ta historia nigdy się nie powtórzyła.

W trakcie uroczystości odbyła się również modlitwa za pomordowanych oraz apel pamięci połączony z salwą honorową. Na zakończenie uroczystości przybyli goście oraz gospodarze złożyli wieńce pod obeliskiem, dokonali wpisu do księgi pamięci oraz wysłuchali dźwięków okolicznościowego marszu „Miednoje”.

Uroczyste coroczne apele, takie jak dziś, mają na celu przypominać o ofiarach sowieckiego ludobójstwa, ale także o tym, że żadna zbrodnia nie pozostanie tajemnicą na zawsze. Nie da się jej ukryć ani w masowym bezimiennym grobie w katyńskich lasach, ani w nieprawdziwej wersji wydarzeń, ani zmuszając do milczenia całe narody. Nigdy o tej zbrodni nie zapomnimy!

(tekst: asp. szt. Aldona Bandzul Gazeta Policyjna, foto: Jacek Herok Gazeta Policyjna)