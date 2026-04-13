Dzielnicowy sierżant Kamil Kopytyński pomógł seniorce, która zasłabła na chodniku Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Szybka i profesjonalna pomoc dzielnicowego sierżanta Kamila Kopytyńskiego pozwoliła na uratowanie seniorki, która zasłabła na chodniku. Funkcjonariusz zauważył leżącą kobiet, która wymagała natychmiastowej pomocy. Policjant niezwłocznie podjął interwencję, ocenił jej stan oraz zadbał o bezpieczeństwo do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek 10 kwietnia br. w godzinach wieczornych. Dzielnicowy sierżant Kamil Kopytyński podczas patrolu rejonu miasta zauważył leżącą na chodniku seniorkę, która się nie poruszała. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał radiowóz i podbiegł do leżącej kobiety.

Funkcjonariusz ocenił stan nieprzytomnej seniorki oraz okoliczności zdarzenia. Kobieta po chwili zareagowała na wezwanie i nawiązała kontakt z policjantem. Powiadomiła mundurowego, że wracając ze sklepu z zakupami, podczas przechodzenia przez jednię potknęła się i przewróciła na chodnik.

Seniorka uskarżała na się na ból lewej nogi. Mundurowy udzielił kobiecie wsparcia, zabezpieczył ją przed wychłodzeniem oraz wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu ratowników 83-latka została przekazana pod ich opiekę i przewieziona do szpitala. Dzielnicowy zadbał, także o jej mienie, które przekazał członkowi rodziny.

Zdarzenie to jest dowodem na to, jak istotną funkcję w lokalnej społeczności pełni dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu. W tym roku obchodzimy 100-lecie służby dzielnicowych w Polsce, co podkreśla ich wieloletnie zaangażowanie w budowaniu bezpieczeństwa i zaufania społecznego.