Wypłacali pieniądze metodą "na podszywacza" - zostali zatrzymani przez policjantów z Bemowa Data publikacji 14.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego z Bemowa zatrzymali podejrzanych o oszustwa metodą "na podszywacza". Sprawcy podszywali się pod pracownika banku oraz osoby najbliższe dla pokrzywdzonych. Dwóch obywateli Turcji zostało zatrzymanych na gorącym uczynku. Po usłyszeniu zarzutów decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Policjanci z bemowskiej patrolówki uzyskali informację, że w pobliżu bankomatu znajduje się dwóch mężczyzn, którzy wypłacają gotówkę. Mając uzasadnione podejrzenie, że mogą oni dokonywać wypłat za pośrednictwem nieprawnie pozyskanych kodów bankowych, policjanci podjęli wobec nich czynności. Na miejscu funkcjonariusze sprawdzili, że mężczyźni posiadają przy sobie gotówkę, której pochodzenia nie potrafili wyjaśnić oraz kilka telefonów komórkowych, a także paszporty na inne nazwiska.

Dwóch 23-latków zostało zatrzymanych, policjanci gromadzili materiał dowodowy. Funkcjonariusze ustalili pokrzywdzonych, którzy zostali oszukani. Sprawcy podszywali się pod osoby najbliższe dla pokrzywdzonych, a także w jednym przypadku za pracownika banku.

Podejrzani usłyszeli trzy zarzuty oszustwa, czwarty zarzut dotyczył ukrywania dokumentu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Pamiętajmy!

Oszuści często za pośrednictwem komunikatorów podają się za rodzinę ofiary lub pracownika banku. Niejednokrotnie wykorzystują do swoich niecnych celów skradzione loginy i hasła do kont na portalach społecznościowych. Sprawcy po przełamaniu zabezpieczeń na jednym z takich portali, tworzą fałszywe konto i rozpoczynają interakcję z ofiarą, prosząc o wygenerowanie, a następnie przesłanie kodów bankowych.

Apelujemy o ostrożność. W przypadku podejrzanych telefonów rozłącz się i zweryfikuj informację, telefonując do swoich bliskich, znajomych czy do banku!