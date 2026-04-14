Policjanci odzyskali gotówkę i biżuterię o łącznej wartości blisko 70 tysięcy złotych oraz zatrzymali sprawcę oszustwa Data publikacji 14.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wytypowali i zatrzymali w czwartkowy wieczór mężczyznę odpowiedzialnego o oszustwo metodą "na policjanta". 22-latek po godzinie 18:00 przyszedł do mieszkania nieświadomej 79-latki i pod pretekstem przeprowadzenia zasadzki na szajkę przestępców, odebrał od pokrzywdzonej gotówkę oraz biżuterię o łącznej wartości około 70 tysięcy złotych. Sprawca nie zdążył jednak wyjść z bramy budynku na Piaskowej Górze, a sam wpadł w ręce prawdziwych mundurowych na gorącym uczynku przestępstwa. Funkcjonariusze odzyskali w całości mienie należące do pokrzywdzonej.

W miniony czwartek po godzinie 18:00 wałbrzyscy policjanci kryminalni otrzymali sygnał, że na terenie Piaskowej Góry może dojść do przestępstwa metodą „na policjanta”. Wytypowany został budynek, do którego miał przyjść młody mężczyzna po odbiór oszczędności życia 79-latki. Był to traf w dziesiątkę, gdyż chwilę później 22-latek opuścił klatkę schodową z czarną siatką schowaną pod kurtką. Podczas przeszukania mieszkańca Kamiennej Góry funkcjonariusze znaleźli przy nim sporą ilość gotówki w dolarach oraz złotą biżuterię. Wartość odzyskanego mienia oszacowana została łącznie na kwotę blisko 70 tysięcy złotych.

Podejrzany kolejne godziny spędził w policyjnej celi. W piątkowe popołudnie usłyszał zarzut oszustwa, a w sobotę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Prokurator zastosował w stosunku do mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w kwocie dziesięciu tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ policjanci sprawdzają teraz, czy inne osoby nie zostały poszkodowane przez mężczyznę i kto jeszcze brał udział w tym przestępczym procederze. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci niezmiennie przestrzegają przed tego typu oszustwami. Apel kierowany jest nie tylko do seniorów, ale przede wszystkich do ich bliskich, by informować i uczulać najstarszych członków rodzin, a także przestrzegać przed różnego rodzaju przestępczymi technikami oszustów.

Pamiętajmy, że przestępcy wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, grają na emocjach i nie mają żadnych skrupułów. A należy wiedzieć, że policjanci nigdy nie proszą o pieniądze, nie informują o żadnych swoich akcjach, nie wysyłają „kurierów”, by przekazywać im gotówkę czy cenne przedmioty. Taki tekst w słuchawce telefonu powinien od razu zapalić w naszej głowie czerwoną lampkę. To znak, że dzwoni do nas oszust i należy powiadomić policjantów.

( KWP we Wrocławiu / kc)

