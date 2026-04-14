"Odbierak" zatrzymany przez podkarpackich policjantów. 58-latek został tymczasowo aresztowany Data publikacji 14.04.2026 Powrót Drukuj Krośnieńscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie, w wyniku intensywnej pracy ustalili i zatrzymali 58-latka, podejrzanego o oszustwo „na wypadek osoby najbliższej”. Mężczyzna odebrał pieniądze od mieszanki powiatu krośnieńskiego. W wyniku tego przestępczego procederu kobieta straciła 45 tys. zł. Następnego dnia, mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany w Rzeszowie. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

W środę, 8 kwietnia, po godz. 16.00, do Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, zgłosiła się córka pokrzywdzonej, która zaalarmowała funkcjonariuszy, że jej matka została oszukana metodą „na wypadek osoby najbliższej”.

Z przekazanych informacji wynikało, że 68-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego odebrała telefon od osoby podającej się za jej synową, która poinformowała ją, że podczas podróży z mężem mieli uczestniczyć w zdarzeniu drogowym. W wypadku miało dojść do potrącenia kobiety, w związku z tym, potrzebują pieniędzy na adwokata. Seniorka, chcąc pomóc swojej rodzinie, przygotowała wszystkie zgromadzone oszczędności, łącznie 45 tys. zł. i przekazała je tzw. odbierakowi, który podając się za adwokata, pojawił się w miejscu zamieszkania pokrzywdzonej.

Kryminalni natychmiast rozpoczęli intensywne czynności mające na celu zatrzymanie sprawcy. W wyniku podjętych działań policjanci ustalili, że mężczyzna, który zgłosił się po pieniądze, przebywa obecnie w Rzeszowie.

Dzięki współpracy krośnieńskich policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie następnego dnia po godz. 14.00, mężczyzna, podejrzany o udział w oszustwie został zatrzymany. Okazał się nim 58-letni mieszkaniec województwa śląskiego.

Mężczyzna usłyszał zarzut. W piątek 10 kwietnia br. sąd przychylił się do wniosku prokuratura i zastosował wobec 58-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwo, 58-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają, czy inne osoby na terenie kraju nie zostały oszukane przez mężczyznę.