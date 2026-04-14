Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 14.04.2026 Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Wielkopolskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu Prokuratury Krajowej, 8 kwietnia na terenie powiatu mazowieckiego zatrzymali łącznie sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa metodą na tak zwaną legendę.

Sprawa swój początek miała 23 września ubiegłego roku. Tego dnia do jednej z mieszkanek Poznania zadzwoniła osoba i tak poprowadziła rozmowę, że starsza kobieta w ciągu dwóch dni przekazała oszustom łącznie blisko 150 000 zł.

Sprawą początkowo zajmowali się Policjanci z Nowego Miasta, ale szybko trafiła do policjantów z wydziału kryminalnego KWP w Poznaniu. Policjanci zaczęli ustalać skład osobowy grupy przestępczej. Policjanci ustalili również, że grupa, którą rozpracowywali popełniała tego typu przestępstwa oszustw na legendę na terenie całej Polski.

Kryminalni ustalili, że w skład grupy wchodzili tak zwani telefoniści, którzy zajmowali się wykonywaniem połączeń najczęściej z zagranicy, do grupy należeli również logistycy, którzy zajmowali się wyborem miejsc czy rejonów w Polsce gdzie wykonywane były telefony, były tam również osoby, które werbowały ludzi odpowiedzialnych za odbieranie pieniędzy od poszkodowanych osób.

Policjanci po ustaleniu wszystkich adresów 8 kwietnia br. pojechali na teren województwa mazowieckiego wspierani przez grupę realizacyjną z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a także funkcjonariuszy z wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zatrzymano sześć osób, jedną kobietę i pięciu mężczyzn, obywateli Polski. Osoby te usłyszały zarzuty udziału zorganizowanej grupie przestępczej, a także zarzuty oszustwa. Straty, jakie spowodowali swoją działalnością to blisko milion złotych.

Na wniosek Prokuratury Krajowej, która nadzoruje tę sprawę sąd zastosował wobec wszystkich tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Zatrzymanym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Poznaniu)

