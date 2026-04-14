Przedmiotem przypominającym broń próbował wymusić pieniądze. Napastnik zatrzymany przez lubuskich kontrterrorystów Data publikacji 14.04.2026 Powrót Drukuj Lubuscy kontrterroryści zatrzymali 29-latka podejrzanego o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego na mieszkance Żar. Mężczyzna, wykorzystując przedmiot przypominający broń, miał próbować wymusić pieniądze. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę (8 kwietnia) w Żarach. 29-letni mieszkaniec Lubska miał wejść do mieszkania pokrzywdzonej, gdzie przy użyciu przedmiotu przypominającego broń chciał wymusić pieniądze. Następnego dnia w godzinach popołudniowych kobieta zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Żarach, gdzie złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Informacja przekazana przez pokrzywdzoną rozpoczęła policyjne czynności.

Funkcjonariusze używając dostępnych metod operacyjnych, w przeciągu kilku godzin, ustalili tożsamość podejrzewanego mężczyzny. Ogromne znaczenie w sprawie miała informacja, że mężczyzna miał posiadać przy sobie przedmiot przypominający broń. Z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, że nadal jest w posiadaniu tego przedmiotu, do działań został zadysponowany Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gorzowie Wielkopolskim, który zatrzymał 29-latka w miejscu zamieszkania. Podejrzany został przetransportowany na Szpitalny Oddział Ratunkowy na badania, a następnie osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w żarskiej komendzie.

Mężczyźnie postawiony został zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek (13 kwietnia) policjanci doprowadzili mężczyznę do Sądu Rejonowego w Żarach. Decyzją sądu mieszkaniec Lubska został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

