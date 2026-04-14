Miała być inwestycja w cenny kruszec, a skończyło się stratą pieniędzy Data publikacji 14.04.2026 Powrót Drukuj Rzekomy dokument potwierdzający autentyczność i okazjonalnie niska cena skusiły 21-letniego mieszkańca powiatu do zakupu sztabki złota na jednym z portali sprzedażowych. Niestety inwestycja skończyła się oszustwem. Mężczyzna stracił ponad 2 tysiące złotych. Apelujemy o ostrożność podczas zakupów w Internecie i dokładne weryfikowanie sprzedawców, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna.

W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu zgłosił się 21-letni mieszkaniec powiatu, który poinformował, że padł ofiarą oszustwa na jednym z popularnych portali sprzedażowych.

Jak ustalili mundurowi, mężczyzna podczas przeglądania ofert natrafił na ogłoszenie dotyczące sprzedaży sztabki złota. Oferta wydawała się atrakcyjna ze względu na okazyjną cenę. Sprzedający zamieścił również zdjęcie dokumentu, który miał potwierdzać autentyczność oferowanego produktu.

Zachęcony ofertą 21-latek zdecydował się na zakup sztabki, przekonany, że jest ona autentyczna. Po odebraniu przesyłki postanowił zweryfikować jej pochodzenie i udał się z nią do mennicy. Tam okazało się, że zakupiony przedmiot nie jest prawdziwy. W wyniku oszustwa mężczyzna stracił ponad 2 tysiące złotych.

Apelujemy o ostrożność podczas zakupów w Internecie, szczególnie gdy dotyczą one wartościowych przedmiotów, takich jak metale szlachetne. Złoto czy inne cenne kruszce najlepiej kupować u sprawdzonych i renomowanych sprzedawców lub w certyfikowanych punktach sprzedaży.

Warto zachować czujność wobec ofert, których cena znacząco odbiega od rynkowej. W przypadku podejrzenia oszustwa należy jak najszybciej zgłosić sprawę Policji.