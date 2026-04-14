Śląski policjant na podium maratonu w Łodzi Data publikacji 14.04.2026 Powrót Drukuj Policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach udowodnił, że determinacja i systematyczna praca przynoszą efekty także poza służbą. Podczas DOZ Maraton Łódź wywalczył 2. miejsce w rywalizacji policjantów, pokazując znakomitą formę sportową. Jego wynik to nie tylko sukces indywidualny, ale także powód do dumy dla całego śląskiego garnizonu Policji.

W rozegranym w Łodzi maratonie, w ramach którego odbywały się oficjalne Mistrzostwa Polski w maratonie pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, nie zabrakło reprezentanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Funkcjonariusz z powodzeniem zmierzył się z wymagającym dystansem 42 kilometrów i 195 metrów, osiągając bardzo dobry rezultat sportowy.

W klasyfikacji policjantów zajął wysokie 2. miejsce, ustępując jedynie zwycięzcy rywalizacji, a jednocześnie potwierdzając swoją przynależność do czołówki biegających funkcjonariuszy w kraju. Co więcej, był to jego debiut na dystansie maratońskim, który zakończył na znakomitej 4. pozycji w kategorii debiutantów z czasem 2:53:08.

Start w tak prestiżowej imprezie oraz udział w Mistrzostwach Polski to nie tylko sportowe wyzwanie, ale również sprawdzian charakteru, wytrzymałości i konsekwencji – cech niezwykle ważnych w codziennej służbie policyjnej. Osiągnięcie to pokazuje, że funkcjonariusze Policji potrafią skutecznie łączyć obowiązki zawodowe z rozwijaniem sportowych pasji na wysokim poziomie.

Gratulujemy znakomitego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów – zarówno na trasach biegowych, jak i w służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli.