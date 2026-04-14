KPO: Trwają prace w projekcie „Utworzenie zespołów specjalistów cyberbezpieczeństwa działających lokalnie i wspierających podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w obsłudze incydentów i odzyskiwaniu danych oraz prowadzenie działań podnoszących świadomość o cyberbezpieczeństwie” Data publikacji 14.04.2026 Powrót Drukuj Od 29 sierpnia 2025 roku trwają prace w realizowanym w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności projekcie: „Utworzenie zespołów specjalistów cyberbezpieczeństwa działających lokalnie i wspierających podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w obsłudze incydentów i odzyskiwaniu danych oraz prowadzenie działań podnoszących świadomość o cyberbezpieczeństwie”, którego liderem jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), a funkcję partnera finansowego pełni Komendant Główny Policji.

Całkowita wartość projektu wynosi: 44 143 026,20 zł w tym: dofinansowanie z KPO: 37 499 999,99 PLN i współfinansowanie: 6 643 026,21 zł.

Środki z KPO (dofinansowanie) dla KGP wynoszą: 19 596 985,99 zł.

Cel projektu: Modernizacja i profesjonalizacja zespołów policji, które będą wspierać zaatakowane podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w obsłudze incydentów i odzyskiwaniu danych.

Na tapecie modernizacja i profesjonalizacja zespołów Policji

Prowadzone obecnie działania obejmują modernizację i profesjonalizację zespołów policji, które będą wspierać zaatakowane podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w obsłudze incydentów

i odzyskiwaniu danych. W skład zespołów wejdą funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), którzy będą ściśle współpracować z przedstawicielami CSIRT NASK oraz Prokuraturą, działając w oparciu o wypracowane i transparentne metodyki.

Diagnoza: luki w systemach teleinformatycznych

Przeprowadzona diagnoza obecnego stanu wykazała potrzebę stworzenia systemu teleinformatycznego, który funkcjonowałby na styku CSIRT NASK, Krajowych Organów Ścigania, a także podmiotów dotkniętych incydentem. W związku z tym jednym z kluczowych działań podjętych w ramach projektu jest uzupełnienie istniejącej luki poprzez wdrożenie i operacyjne wykorzystanie systemu preanalitycznego (CROPT). System ten będzie posiadać strukturę modułową i będzie utrzymywany przez CSIRT NASK, stanowiąc główny interfejs dla współpracy CSIRT NASK, organów ścigania, a także podmiotów dotkniętych incydentem.

Zapewnienie (cyber)bezpieczeństwa

Działania realizowane od momentu podpisania w sierpniu 2025 roku umowy o objęcie wsparciem projektu ukierunkowane są na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i skierowane do szerokiej grupy uczestników i podmiotów. Szeroko zakrojone prace obejmują m.in. wysokospecjalistyczne szkolenia; opracowanie, publikacje i wdrożenie metodyk i instrukcji postępowania na okoliczność incydentów wymagających wsparcia przez zespół reagujący; zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania na potrzeby wsparcia operacyjnego oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów KSC.

(Biuro Finansów KGP)