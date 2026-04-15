„Mistrzu, pomyśl” – PZU i Policja apeluje do użytkowników jednośladów i rozszerza działania prewencyjne Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj PZU konsekwentnie podejmuje temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rusza z kampanią „Mistrzu, pomyśl”, którą kieruje do osób korzystających z jednośladów. W latach 2023-2025 w wypadkach drogowych spowodowanych przez rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych i motocyklistów zginęło 638 osób. Partnerem kampanii jest polska Policja.

„Mistrzu, pomyśl” to kontynuacja ubiegłorocznej akcji „Mistrzu, zwolnij”, w której PZU zwracał się do kierowców. Tym razem ubezpieczyciel kieruje swój przekaz do osób, które poruszają się jednośladami: rowerami, hulajnogami elektrycznymi, motocyklami i skuterami. Celem kampanii PZU jest wzrost świadomości zasad bezpiecznej jazdy wśród użytkowników jednośladów, promowanie odpowiedzialnych postaw, wzajemnego szacunku na drodze, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa.

- Jako PZU realizujemy ważną misę społeczną, która jest niezmienna od lat - ochrona życia i zdrowia Polaków. Bycie ubezpieczycielem, któremu ufają miliony klientów to bowiem znacznie więcej niż sama sprzedaż polis i obsługa szkód. Dlatego działania edukacyjne i prewencyjne pełnią bardzo ważną rolę w naszej strategii. Dużo uwagi poświęcamy bezpieczeństwie w ruchu drogowym i myślimy o nim szeroko. Zależy nam na dotarciu do wszystkich grup uczestników ruchu drogowego. Podczas „Mistrzu, zwolnij” kierowaliśmy swój przekaz do kierowców samochodów. Teraz w kampanii „Mistrzu, pomyśl” zwracamy się z apelem do kolejnej grupy - osób, które jeżdżą na rowerach, hulajnogach elektrycznych, motocyklach czy skuterach. Wypadki z ich udziałem zdarzają się częściej niż nam się wydaje. Dlatego chcemy przypomnieć, że każdy z nas jest tak samo odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, niezależnie od tego, czy jedziemy akurat samochodem, rowerem czy wsiadamy na hulajnogę - mówi prezes PZU Bogdan Benczak.

W latach 2023-2025 roku Policja odnotowała1:

7809 wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów, osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i motocyklistów,

wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów, osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i motocyklistów, 638 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spowodowanych przez rowerzystów, osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i motocyklistów,

ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spowodowanych przez rowerzystów, osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i motocyklistów, 7768 rannych w wypadkach drogowych spowodowanych przez rowerzystów, osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i motocyklistów.

- Gdy spojrzymy na dane z ostatnich dziesięciu lat widzimy, że łączna liczba wypadków na polskich drogach znacznie zmalała, a co za tym idzie spadła także łączna liczba ofiar śmiertelnych - o 45,1% . W przypadku rowerzystów i motocyklistów również jest dostrzegalna tendencja spadkowa - na przestrzeni tych lat liczba ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów spadła o 43%, a wśród motocyklistów - o 19%. Co niestety budzi głęboki niepokój, to znaczący wzrost w ostatnich trzech latach liczby wypadków z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. To niewątpliwie pochodna wzrostu popularności tego środka transportu. Ta dynamika jest szczególnie widoczna wśród osób niepełnoletnich. Dane nie pozostawiają złudzeń - wciąż zbyt wiele osób przekracza prędkość, podejmuje ryzykowne manewry i lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa. - zwraca uwagę I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Pomiędzy 2023 a 2025 rokiem:

liczba wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących hulajnogami elektrycznymi wzrosła o 163% - z 264 w 2023 roku do 696 w 2025 roku,

liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach spowodowanych przez kierujących hulajnogami elektrycznymi wzrosła z 3 w 2023 roku do 8 w 2025 roku,

liczba rannych w wypadkach spowodowanych przez kierujących hulajnogami elektrycznymi zwiększyła się o 181% - z 269 w 2023 roku do 757 w 2025 roku.

- Dlatego tak ważne są wspólne działania, które nie tylko edukują, ale też kształtują odpowiedzialne postawy w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich - od przestrzegania przepisów, wzajemnego szacunku i świadomych decyzji każdego uczestnika ruchu. Apelujemy o ostrożność, szczególnie wśród użytkowników hulajnóg elektrycznych, ponieważ liczne zdarzenia z ostatnich miesięcy pokazują, jak niebezpieczne może być ignorowanie zasad oraz brak nadzoru nad młodymi użytkownikami tych pojazdów. Z dużym zadowoleniem przyjmuję nowe regulacje, które wejdą w życie 3 czerwca tego roku. Na ich mocy dzieci oraz młodzież poniżej 16. roku życia będą zobowiązani do noszenia kasku ochronnego podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej oraz innych urządzeniach transportu osobistego. Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku na wszystkich rowerzystów, konsekwentnie zachęcamy do korzystania z kasków, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników dróg - dodaje nadinsp. Roman Kuster.

Ważnym elementem zmian w przepisach drogowych jest także wprowadzenie od 3 marca br. zakazu poruszania się po drogach publicznych hulajnogami elektrycznymi przez osoby do 13. roku życia.

Ogólnopolska kampania

14 kwietnia PZU ruszył z szeroko zasięgową kampanią w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, digitalu i w kinach w całej Polsce, w czasie której prezentuje trzy wersje spotu. Pokazują one niebezpieczne zachowania kierujących jednośladami i ich konsekwencje.

Kampanijne kreacje są widoczne na 380 nośnikach przy ścieżkach rowerowych i skrzyżowaniach o wysokim natężeniu ruchu w całej Polsce.

Kampania prewencyjna PZU „Mistrzu, pomyśl” potrwa do 17 maja.

1Dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Komendy Głównej Policji