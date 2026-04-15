26 lat walki z przestępczością zorganizowaną - od PZ, przez CBŚ KGP, CBŚP, ku Narodowemu Biuru Śledczemu Policji Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj mija dokładnie 26 lat od momentu, który na stałe zmienił oblicze polskiej Policji. 15 kwietnia 2000 roku, decyzją ówczesnego kierownictwa MSWiA oraz Komendy Głównej Policji, powołano do życia Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji (CBŚ KGP).

Powstało ono z połączenia dwóch prężnie działających jednostek: Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji (powstałego w 1994 r.) oraz Biura do Spraw Narkotyków Komendy Głównej Policji (z 1997 r.).

Ewolucja dyktowana realiami

Powstanie CBŚ KGP było odpowiedzią na brutalną rzeczywistość lat 90. – czas walk grup przestępczych, wymuszeń i terroru kryminalnego. Skonsolidowanie sił pozwoliło na rozbicie największych grup, takich jak „pruszkowska” czy „wołomińska”.

Kolejnym krokiem milowym było powołanie 9 października 2014 roku Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) jako odrębnej jednostki organizacyjnej, co nadało formacji większą autonomię i skuteczność w działaniach międzynarodowych.

Nowe wyzwania – Nowa struktura

Dzisiejsza przestępczość nie zna granic i coraz częściej przenosi się do sieci. Akcje sabotażowe, dywersja oraz zaawansowane operacje w cyberprzestrzeni to nowe fronty walki.

Dlatego, podobnie jak 26 lat temu, Policja staje przed koniecznością kolejnej transformacji.

Zapowiedziane powołanie Narodowego Biura Śledczego Policji (NBŚP) to fuzja doświadczenia w walce z przestępczością zorganizowaną CBŚP z narzędziami do walki ze światem przestępczym w sieci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

NBŚP ma być kompleksową odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe i cyfrowe, a jednocześnie kontynuacją profesjonalizmu wypracowanego przez pokolenia funkcjonariuszy „polskiego FBI”.