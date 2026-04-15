Ukradł skarbonę…razem ze stołem Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 35-latkowi, który ukradł skarbonę z kościoła, a następnie włamał się do jej wnętrza. Mężczyzna został zatrzymany przez bytomskich kryminalnych już następnego dnia po zdarzeniu.

Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę, 12 kwietnia br., około godziny 14.00. Policjanci z Komisariatu Policji II w Bytomiu zostali wezwani do jednego z kościołów, skąd skradziono skarbonę z datkami wiernych.

Jak ustalili mundurowi, nieznany mężczyzna wszedł do świątyni po zakończonym nabożeństwie i próbował zabrać skarbonę. Ta była jednak zabezpieczona kłódką i na stałe przymocowana do stołu. To nie zniechęciło sprawcy - postanowił zabrać wszystko.

Ze swoim nietypowym „łupem” wyszedł z kościoła. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak mężczyzna niesie nad głową stół z przymocowaną skarboną i oddala się z miejsca dokonanej kradzieży.

Policjanci szybko ustalili sprawcę. Dzięki wnikliwej analizie materiałów i dobremu rozpoznaniu, kryminalni wytypowali 35-letniego sprawcę. Mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia w Bytomiu. Zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

( KWP w Katowicach /aw)