Kolejni zatrzymani przez bemowskich policjantów oszukiwali metodą „na podszywacza”, wpadli na gorącym uczynku

Data publikacji 15.04.2026
Ze wstępnych informacji wynika, że dwoje obywateli Ukrainy w wieku 39 i 42 lat wprowadzało w błąd pokrzywdzonych co do swojej tożsamości i przy użyciu kodów bankowych doprowadziło ich do utraty pieniędzy. Zostali zatrzymani przez policjantów z bemowskiego wywiadu. Policjanci zabezpieczyli przy nich ponad 30 tys. zł oraz telefony komórkowe. Podejrzani usłyszeli zarzut oszustwa i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Po południu policjanci z Zespołu Wywiadowczego Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji na Bemowie podjęli czynności wobec kobiety i mężczyzny, którzy mogli dokonywać wypłat za pośrednictwem nieprawnie pozyskanych kodów bankowych. Z informacji, które posiadali wynikało, że oboje co chwilę podchodzili do bankomatu i nerwowo rozglądali się dookoła siebie.

Podczas policyjnej interwencji mężczyzna był zdenerwowany, wyjaśnił, że wypłaca pieniądze za pomocą uzyskanych kodów bankowych. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 39-latku pieniądze w łącznej kwocie ponad 30 tysięcy złotych, funkcjonariusze zabezpieczyli ich telefony komórkowe. 39-latek i jego znajoma zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzani usłyszeli zarzut oszustwa. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Sąd przychylił się wniosku i oboje trafili do aresztu na 3 miesiące.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Apelujemy o ostrożność i zachowanie czujności w kontaktach internetowych. Warto zawsze upewnić się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą, zwłaszcza, gdy prosi ona nas o przekazanie pieniędzy. Ponadto nigdy nie udostępniajmy swoich danych osobowych i bankowych osobom, których nie znamy. Oszustwa metodą „na podszywacza” stają się coraz powszechniejsze, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń i chronić swoje finanse przed działaniem oszustów.

Niestety transakcji dokonanych za pomocą kodu bankowego nie można cofnąć, dlatego pamiętaj:

  • Należy przede wszystkim dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Pamiętajmy również o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania!
  • Nie należy podawać wygenerowanego kodu bankowego bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy wykonać telefon do znajomego, aby upewnić się, czy znalazł się w potrzebie.
  • Zawsze należy dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej, np. gdzie nasze pieniądze będą wypłacone.

(KSP / mw)

