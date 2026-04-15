23-letni obywatel Ukrainy, został zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Około 1,6 promila alkoholu w miał w organizmie mężczyzna, który kierując osobowym Fordem niedopuszczonym do ruchu, spowodował zdarzenie drogowe. Wobec 23-letniego obywatela Ukrainy, w postępowaniu przyśpieszonym, sąd zastosował środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 4 lat. Na wniosek krośnieńskich policjantów, wobec mężczyzny wdrożono postępowanie administracyjne zobowiązujące cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP.

Do zdarzenia doszło 11 kwietnia około godziny 8, na ul. Kubita w Głowience. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, 23-letni obywatel Ukrainy, kierując Fordem, nie zachował należytej ostrożności w trakcie jazdy, na łuku drogi stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego uderzył w barierę energochłonną oraz słupki drogowe, powodując ich uszkodzenie i doprowadzając do dachowania kierowanego pojazdu.

Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało w jego organizmie około 1,6 promila alkoholu. Dodatkowo pojazd którym kierował młody mężczyzna, nie posiadał aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a jego samochód został odholowany.

Za popełnione czyny, 23-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Wdrożono wobec niego postępowanie przyśpieszone.

Sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy środek karny w postaci grzywny oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 4 lat.

Wobec mężczyzny przeprowadzono kontrole legalności pobytu na terytorium RP, z której wynikało, że kierujący wykazał lekceważący stosunek do obowiązującego na terytorium RP porządku prawnego, a waga popełnionego przestępstwa przemawiała za tym, aby uznać dalszy jego pobyt na terytorium RP za stwarzający znaczące zagrożenie dla porządku publicznego. W związku z powyższym wobec 23-latka funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie sporządzili wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.

23-latek został doprowadzony do Placówki Straży Granicznej w Sanoku, skąd po wykonanych czynnościach z jego udziałem opuścił terytorium RP.