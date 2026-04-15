Nożownik trafił w ręce policjantów i został tymczasowo aresztowany, dzięki godnej naśladowania postawie nastolatków Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 59-latka podejrzanego o ugodzenie nożem innego mężczyzny. Funkcjonariusze o zdarzeniu zostali powiadomieni dzięki właściwej postawie dwóch małoletnich chłopców, którzy słysząc wołanie o pomoc zaalarmowali mamę jednego z nich. Kobieta szybko powiadomiła służby. Na miejscu jako pierwszy pojawił się patrol prewencji, który natychmiast udzielił pierwszej pomocy rannemu 26-latkowi. Mundurowi szybko zatrzymali również 59-letniego mężczyznę i zabezpieczyli przy nim narzędzie przestępstwa. Podejrzany usłyszał zarzut dokonania ciężkiego uszkodzenia ciała, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie interweniowali w jednym z pustostanów na terenie miasta, gdzie doszło do poważnego incydentu z użyciem noża.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek 10 kwietnia br. w godzinach popołudniowych. Funkcjonariusze zgłoszenie otrzymali dzięki reakcji dwóch małoletnich chłopców- 13 i 14-latka. Słysząc wołanie o pomoc dochodzące z pustostanu i widząc zakrwawionego mężczyznę, jeden z nich natychmiast powiadomił swoją mamę, która wykonała telefon na numer alarmowy 112.

Na miejscu szybko pojawili się policjanci z lubińskiej komendy, którzy udzielili pierwszej pomocy rannemu 26-latkowi, zatamowali krwawienie i monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu karetki pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został ugodzony nożem w brzuch. Został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację. Stan jego zdrowia lekarze ocenili jako zagrażający życiu.

Funkcjonariusze chwilę później zatrzymali podejrzanego o ten czyn mężczyznę, którym okazał się 59-latek. Mundurowi zabezpieczyli przy nim narzędzie przestępstwa.

Podejrzany wielokrotnie przewijał się w policyjnej kartotece, był również karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

W toku czynności śledczy ustalili, że między mężczyznami doszło do kłótni. Starszy z nich wszedł do pustostanu, obudził 26-latka, nakazując mu opuścić miejsce noclegu, a dokładnie jego materac. Chwilę później zadał mu cios nożem w brzuch.

Sprawca trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli czyn zagrożony karą nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Jednak z uwagi na fakt, że mężczyzna był w przeszłości karany za podobne przestępstwa, będzie odpowiadał w warunkach tak zwanej recydywy wielokrotnej i może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Na szczególne uznanie zasługuje postawa młodych chłopców, dzięki którym policjanci szybko otrzymali informację o groźnym zdarzeniu i mogli skutecznie zareagować. Mundurowi na czas dotarli do pokrzywdzonego ratując mu życie. Postawa młodych ludzi pokazuje, jak ważna jest empatia i szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. To przykład godny naśladowania, który zasługuje na podkreślenie i uznanie.