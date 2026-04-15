Auschwitz-Birkenau. Podsumowanie prewencyjnego zabezpieczenia „Marszu Żywych 2026” Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj 14 kwietnia 2026 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki w ramach upamiętnienia ofiar Holokaustu, odbył się „Marsz Żywych”. Jego uczestnicy, jak co roku, przeszli „drogą śmierci” z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I do Auschwitz II – Birkenau.

Główne uroczystości odbyły się przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu w Birkenau, który znajduje się pomiędzy ruinami dwóch największych krematoriów.

W uroczystościach udział wzięło kilkudziesięciu ocalałych oraz około siedmiu tysięcy uczestników z całego świata, w tym młodzież żydowska oraz młodzież polska. Uczestnictwo w marszu ma być hołdem pamięci o milionach ludzi pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, a także manifestacją przywiązania do takich wartości, jak godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

Tak duże wydarzenie zawsze stawia przed wszystkimi służbami ogromne wyzwanie. Policja stanowiła jeden z podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznego przebiegu uroczystości, przy jednoczesnym zminimalizowaniu utrudnień w ruchu drogowym dla mieszkańców i kierowców.

Przygotowaniem tak dużego zabezpieczenia od kilku miesięcy zajmował się krakowski oraz oświęcimski sztab Policji. Dowódcy pracujący w sztabie czuwali nad całością zabezpieczenia. Wyznaczali zadania poszczególnym policjantom i koordynowali ich działania, a także współpracę z innymi służbami. Szczególnie istotnym elementem było zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa, błyskawiczne reagowanie na ewentualne zagrożenia, a także odpowiednia organizacja ruchu drogowego na trasie przejazdu uczestników uroczystości.

Od wczesnych godzin porannych, tuż po odprawie do zabezpieczenia, policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach na trasie przejazdu autokarów z uczestnikami oraz na trzykilometrowej trasie przemarszu. Mundurowi błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także byli gotowi podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku wystąpienia zakłócenia ładu i porządku. Policyjni pirotechnicy wraz z psami sprawdzili całą trasę przemarszu oraz miejsca, w których mieli gromadzić się uczestnicy.

W zabezpieczeniu udział brali policjanci wszystkich pionów: prewencji, kryminalnego, ruchu drogowego z oświęcimskiej komendy, komisariatów Policji z powiatu oświęcimskiego, a także innych małopolskich powiatów; suskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego bocheńskiego, brzeskiego, olkuskiego wadowickiego, nowotarskiego, wielickiego myślenickiego, miechowskiego oraz limanowskiego. Nad bezpieczeństwem zebranych czuwali także policjanci z innych województw: opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego oraz podkarpackiego. W zabezpieczeniu brali udział łącznościowcy, technicy kryminalistyki, logistycy, piloci dronów policyjnych, kontrterroryści oraz pirotechnicy z psami wyszkolonymi do wykrywania materiałów wybuchowych. Z powietrza teren minitorowała załoga policyjnego helikoptera.

Nad spokojnym przebiegiem uroczystości czuwały także inne służby: Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Muzealna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Ochotnicza Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei oraz medycy.

Po zakończeniu zabezpieczenia dowódcy podziękowali policjantom oraz wszystkim służbom biorącym udział w działaniach za wielogodzinną służbę, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, a przede wszystkim pełen profesjonalizm, które przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu uroczystości.