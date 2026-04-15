Myślał, że uniknie kary. Po 26 latach wpadł w ręce policjantów Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Przez ponad ćwierć wieku unikał odpowiedzialności karnej, jednak intensywna praca kędzierzyńsko-kozielskich kryminalnych doprowadziła do jego zatrzymania. 49-letni mężczyzna poszukiwany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania za liczne kradzieże i włamania został namierzony i zatrzymany przez policjantów. Teraz najbliższy rok i osiem miesięcy spędzi w zakładzie karnym.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który od 2000 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany był na podstawie listu gończego wydanego w związku z licznymi kradzieżami oraz włamaniami, których dopuścił się w przeszłości.

Z ustaleń policjantów wynika, że przez wszystkie te lata mężczyzna ukrywał się w różnych państwach Europy. Zmieniał miejsca pobytu, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej. Właśnie z uwagi na fakt, że przebywał poza granicami kraju, wydany został za nim europejski nakaz aresztowania, który umożliwia zatrzymanie osoby poszukiwanej na terenie państw Unii Europejskiej.

Sprawa przez wiele lat pozostawała nierozwiązana, jednak funkcjonariusze wydziału kryminalnego nie zaprzestali działań zmierzających do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny. Dzięki intensywnej i skrupulatnej pracy operacyjnej policjanci ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany. Funkcjonariusze podjęli działania i zatrzymali 49-latka. Był on całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu, skąd trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę w wymiarze roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.

Przypominamy, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później zostaną zatrzymane. Ukrywanie lub pomaganie osobom poszukiwanym w unikaniu odpowiedzialności karnej jest przestępstwem. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba, która pomaga sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności - między innymi poprzez jego ukrywanie - może sama ponieść odpowiedzialność karną.

(KWP w Opolu /aw)

