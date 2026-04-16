Jasielscy policjanci pomogli dziecku w stanie zagrożenia życia Data publikacji 16.04.2026 Najróżniejsze scenariusze pisane przez życie, nierzadko zaskakują policjantów, ale wyjście z takiej sytuacji i skuteczna pomoc osobom, które się w niej znalazły - dają ogromną satysfakcję. Pomaganie innym, to chyba najważniejsza część policyjnej służby. 1,5 roczna dziewczynka, w czasie jazdy straciła przytomność i miała problemy z oddychaniem. Z pomocą ruszyli policjanci z jasielskiej komendy, którzy byli w czasie wolnym od służby.

Kiedy sytuacje życiowe zaskakują nas, nie zawsze pozytywnie, bardzo ważne jest wtedy, żeby mieć kogoś, kto wyciągnie do nas pomocną dłoń. Policjanci doskonale wiedzą, jak różne scenariusze pisze życie. Często stają się częścią tych historii.

Pod koniec marca, w godzinach popołudniowych, na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Kołaczyce, policjantka w czasie wolnym od służby, zauważyła stojący na jezdni samochód oraz zdenerwowaną kobietę trzymającą na rękach małe dziecko. Zatrzymała się i poszła sprawdzić, czy nie potrzebują pomocy. Okazało się, że 1,5 roczna dziewczynka, podczas podróży nagle straciła przytomność i miała problemy z oddychaniem.

Funkcjonariuszka natychmiast podjęła działania ratunkowe - udrożniła drogi oddechowe, ustabilizowała oddech dziecka i ułożyła je w pozycji bezpiecznej. W tym samym czasie na miejscu pojawił się również będący poza służbą policjant wydziału kryminalnego, który wsparł akcję, zaopiekował się drugim dzieckiem podróżującym z kobietą oraz zabezpieczył pojazd pozostawiony na jezdni.

Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego funkcjonariusze udzielali niezbędnej pomocy. Dzięki ich szybkiej, zdecydowanej i profesjonalnej reakcji dziewczynka odzyskała przytomność i została przekazana pod opiekę ratowników medycznych. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przyszli rodzice dziewczynki wraz ze swoimi dziećmi, aby osobiście podziękować funkcjonariuszom za udzieloną pomoc i okazane wsparcie.

To kolejny przykład, że policjanci są gotowi nieść pomoc nie tylko podczas pełnienia służby, ale również w czasie wolnym, reagując wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ludzkie zdrowie i życie.

(KWP w Rzeszowie)