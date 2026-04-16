Podpalił wiatę, a ogień zniszczył 9 pojazdów. Szybka akcja kryminalnych Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj W połowie marca w Katowicach doszło do groźnego pożaru wiaty śmietnikowej, z której ogień przeniósł się na 9 pojazdów. Policjanci z katowickiej „trójki” szybko ustalili, że było to podpalenie i jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawcę. 19-latek usłyszał 10 zarzutów, a straty, jakie spowodował swoim działaniem, oszacowano na ponad 160 tysięcy złotych.

Do pożaru wiaty śmietnikowej doszło w połowie marca br. przy ul. Świdnickiej. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił i objął swym zasięgiem zaparkowane w pobliżu pojazdy. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo aż 9 samochodów.

Na miejscu czynności prowadzili policjanci z komisariatu III w Katowicach, którzy ustalili, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie. Jeszcze tego samego dnia kryminalni z „trójki” wytypowali i zatrzymali podpalacza. Okazał się nim 19-letni mężczyzna, który został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód.

Podejrzany usłyszał łącznie 10 zarzutów dotyczących zniszczenia mienia w zbiegu z występkiem chuligańskim. Straty, do jakich się przyczynił, oszacowano na ponad 160 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko. Mężczyzna odpowie również za usiłowanie oszustwa na szkodę banku, którego dopuścił się w lutym.

Decyzją prokuratora wobec 19 latka zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.