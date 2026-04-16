Szaleńcza ucieczka przed policjantami zakończyła się zarzutami w warunkach recydywy i aresztem Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj 40-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ posiadał prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów, a w kieszeni narkotyki. Pościg przebiegał przez trzy powiaty, a w jego trakcie policjanci użyli broni służbowej. Aresztowany 40-latek za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 11 kwietnia 2026 r. po południu w Trzaskach (gm. Bieżuń), gdzie policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość. Przepisy złamał między innymi kierujący Fordem, który przekroczył prędkość o 38 km/h. Mundurowi postanowili go zatrzymać. Kierowca jednak zignorował policjantów i przyspieszył odjeżdżając w kierunku powiatu mławskiego. Policjanci ruszyli w pościg.

Kierujący Fordem nie reagował na polecenia do zatrzymania, uciekając lokalnymi drogami. Do działań dołączyły kolejne patrole. Jeden z nich, na ulicy Mławskiej w Bieżuniu, ustawił radiowóz w taki sposób, aby uniemożliwić kierowcy dalszą ucieczkę. Mężczyzna nie reagował na sygnały do zatrzymania i z dużą prędkością jechał wprost na policjanta. Funkcjonariusz użył broni służbowej, oddając kilka strzałów, jednak kierowca Forda kontynuował ucieczkę w kierunku powiatu sierpeckiego. W Łukomiu (gm. Rościszewo) mężczyzna porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Po chwili został zatrzymany przez żuromińskich policjantów.

Chwilę po zatrzymaniu 40-letniego mieszkańca powiatu sierpeckiego okazało się, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do 2028 roku. W kieszeni mężczyzny policjanci znaleźli narkotyki - mefedron. 40-latek został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

W poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r., usłyszał cztery zarzuty m.in. niezatrzymania się do kontroli drogowej, rażącego przekraczania prędkości i zasad bezpieczeństwa stwarzając bezpośrednio niebezpieczeństwo katastrofy lub śmierci, niestosowanie się do zakazu sądowego oraz zarzut posiadania środków odurzających.

To nie pierwszy konflikt 40-latka z prawem. W 2021 roku Sąd Rejonowy w Sierpcu wydał zakaz kierowania pojazdami w związku z wcześniejszym niezatrzymaniem się do kontroli drogowej. Mężczyzna odpowie w warunkach recydywy. Od wyników badań laboratoryjnych zależeć będzie, czy usłyszy również zarzut kierowania pod wpływem środków odurzających.

Prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Mławie o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, do którego sąd się przychylił i we wtorek, 14 kwietnia 2026 r., mężczyzna trafił za kraty.