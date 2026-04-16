Jego życie było zagrożone – szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja policjantów i czujność funkcjonariusza w czasie wolnym od służby doprowadziły do odnalezienia zaginionego 55-latka, którego życie było zagrożone. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych.

W nocy ze środy na czwartek dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie od pracowników jednej z placówek medycznych na terenie miasta. Z informacji wynikało, że podczas wykonywania badań oddalił się 55-letni pacjent, który z uwagi na poważne obrażenia znajdował się w stanie zagrażającym życiu.

Natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze, które miały swój szczęśliwy finał w czwartek nad ranem. Zaginiony mężczyzna został odnaleziony w podkieleckich Zagrodach przez policjanta z Wydziału Kryminalnego KMP w Kielcach, który w tym czasie przebywał poza służbą. Funkcjonariusz niezwłocznie powiadomił dyżurnego, który skierował na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. 55-latek został przekazany pod opiekę medyków.