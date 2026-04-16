Areszt dla 18-latka za usiłowanie zabójstwa. Jak się okazało na swoim koncie miał jeszcze inne czyny Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni. W pewnym momencie 18-latek wyciągnął nóż i kilkukrotnie ugodził 24-latka. Bezpośrednio po zdarzeniu sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Jak ustalili śledczy napastnik oprócz usiłowania zabójstwa, uszkodził samochód i kilkukrotnie groził poszkodowanemu. 18-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do groźnego zdarzenia doszło w minioną sobotę 10 kwietnia br., w godzinach wieczornych dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy otrzymał zgłoszenie o kłótni dwóch mężczyn w wyniku, której jeden z mężczyzn został poważnie ranny. Mundurowi ustalili, że pomiędzy 24-latkiem i młodszym 18-latekiem doszło do wymiany słów. Młodszy mężczyzna kilkukrotnie pchnął nożem 24-latka. Bezpośrednio po zdarzeniu uciekł w nieznanym kierunku. W wyniku obrażeń poszkodowany męzczyzna trafił do szpitala.

Czynności funkcjonariuszy kryminalnych pozwoliły wskazać miejsca pobytu 18-latka. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany Okazało się, że mężczyzna dokonał również uszkodzenia samochodu 24-latka.

Sąd wobec 18-latka zastosował areszt tymczasow. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Za dokonane czyny 18-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu /aw)