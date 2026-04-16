Podejrzewany mężczyzna w rękach zachodniopomorskich policjantów Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Działania policjantów, prokuratury i sądu pomogły zatrzymać mężczyznę, podejrzewanego o śmiercią kobiety.

Na początku tygodnia (13.04) do szczecińskiej Policji zgłosiła się rodzina, która nie mogła skontaktować się ze swoją krewną. Kobieta nie wróciła do domu i nie odbierała połączeń telefonicznych. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ustalili adres, pod którym mogła przebywać poszukiwana. Z monitoringu miejskiego wynikało, że kobieta nocowała w mieszkaniu, z którego już nie wyszła. Rozpoczęły się poszukiwania zaginionej.

Podjęte działania doprowadziły policjanci do miejsca, gdzie odnaleziono ciało poszukiwanej kobiety. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Szczecinie z udziałem technika kryminalistyki przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady przestępstwa.

Dzięki skoordynowanej pracy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ustalono, że związek ze śmiercią może mieć mężczyzna, u którego nocowała poszukiwana. Działanie zachodniopomorskich policjantów i funkcjonariuszy z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie pozwoliły ustalić, że mężczyzna pojechał w kierunku granicy polsko-niemieckiej. W tych okolicach policjanci zatrzymali mężczyznę.