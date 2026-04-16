Fałszywy policjant, wypadek drogowy, którego nigdy nie było – oszuści zakładają różne maski, piszą nieprawdziwe scenariusze, poszkodowani tracą oszczędności życia Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych tracą seniorzy, którzy dają się nabrać nieprawdziwe historie wymyślane przez oszustów. Praktycznie za każdym razem przestępczy proceder wyglądał tak samo - rozmowa telefoniczna z fałszywym policjantem, informującym najczęściej o wypadku drogowym z udziałem członka rodziny, a później przekazanie pieniędzy na „wykupienie” z aresztu… Przypominamy i powtarzamy: policjanci nigdy nie proszą ani nie doradzają, aby przekazywać im jakiekolwiek pieniądze, biżuterię czy inne kosztowne przedmioty. Tak działają oszuści, dlatego w przypadku najmniejszych podejrzeń, jak najszybciej poinformujmy Policję o takiej sytuacji.

Niestety pomimo wielu apeli, prawie każdego tygodnia na terenie województwa lubuskiego dochodzi do przypadków oszustw związanych z podawaniem się za fałszywego, wnuczka czy innej osoby, wzbudzającej zaufanie. Ofiarami tego rodzaju oszustw padają najczęściej są osoby starsze, które pełni zaufania do ludzi dają się zwieść fałszywym historiom opowiadanym przez telefonicznych naciągaczy. Często dotyczą one wypadku drogowego, w którym uczestniczy syn, córka bądź wnuczek. Dużą rolę może odgrywać element zaskoczenia, który może zwiększać u pokrzywdzonego prawdopodobieństwo uwierzenia w wymyśloną historię. Wtedy już niedaleko do przekazania dziesiątek tysięcy złotych oszustom. Tak wysokie kwoty stanowią często oszczędności życia pokrzywdzonych, dla których utrata tych pieniędzy to przede wszystkim bardzo wysokie straty materialne, ale także i społeczne – związane z utratą zaufania do ludzi i pretensjami do samego siebie, że daliśmy się oszukać.

Przypominamy i przestrzegamy, aby być wyczulonym na tego typu sytuacje. Warto również uwrażliwiać swoich domowników na metody działania oszustów oraz wskazać, co należy zrobić, żeby nie stać się ich ofiarą.

Pamiętajmy, aby zawsze być czujnym, ostrożnym czy wręcz nieufnym w kontaktach z obcymi osobami, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, wypytującymi o nasze sprawy osobiste czy finansowe.

Policjanci nigdy nie wykonują takich telefonów ani nie odbierają osobiście żadnych pieniędzy! Po takiej rozmowie, której przebieg wyda nam się podejrzany, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym fakcie Policję.

Powinniśmy również być ostrożnym w kontaktach z osobami odwiedzającymi nasz dom, mieszkanie. Tylko rozsądek i rozwaga mogą uchronić nas przed staniem się ofiarą naciągaczy. W przypadku pojawienia się przed naszymi drzwiami osób podających się za hydraulików czy administratorów warto wiedzieć, czy rzeczywiście taka wizyta była zaplanowana. Sprawdźmy to, zadzwońmy do administratora budynku lub do firmy, która ma dokonać przeglądu czy naprawy usterki. Postarajmy się zapamiętać również, jak wyglądały takie osoby, w co były ubrane, jak się przedstawiały. Przyjechały samochodem czy przyszły pieszo? Te informacje pozwolą szybciej zidentyfikować i zatrzymać oszustów. Warto również, aby poprosić o pomoc osoby najbliższe – sąsiadów czy rodzinę. Ich obecność sprawi, że poczujemy się pewniej i bezpieczniej, a w razie ewentualnego niebezpieczeństwa nie będziemy sami.

Duża rola w prewencji i przypominaniu właściwych, bezpiecznych zachowań w kontaktach z nieznajomymi osobami. Warto rozmawiać, aby przestrzec nasze babcie i dziadków i uświadomić im potencjalne ryzyko i niebezpieczeństwo utraty oszczędności życia spowodowane brakiem jakichkolwiek skrupułów oszustów i naciągaczy. Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze mieszkanie czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu starajmy się jak najszybciej powiadomić Policję o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do działania.