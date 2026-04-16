Kryminalni rozbili zorganizowaną szajkę złodziei okradających sklepy Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego rybnickiej komendy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się okradaniem sklepów na terenie kilku województw. Sześciu zatrzymanym osobom, które zostały już tymczasowo aresztowane, udowodniono przynajmniej 66 kradzieży na kwotę ponad 100 tys. zł. Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała już do sądu okręgowego akt oskarżenia w tej sprawie.

Od stycznia do września 2025 roku sześcioosobowa grupa okradała markety na południu Polski - głównie w miejscowościach województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego. Do kradzieży doszło m.in. w Rybniku, Czerwionce-Leszczynach, Jastrzębiu-Zdroju, Rabce-Zdroju, Jordanowie, Łaziskach Górnych, Knurowie, Chrzanowie i Wodzisławiu Śląskim.

Złodzieje obrali sobie za cel kilka sieci handlowych. W ich „zainteresowaniu” był głównie alkohol oraz artykuły spożywcze. Skradziony towar członkowie grupy sprzedawali następnie paserom, z którymi nawiązali stałą współpracę.

W wyniku podjętych działań kryminalni z rybnickiej komendy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku, krok po kroku gromadzili dowody i sprawdzali każdy szczegół, który mógł ich skierować na trop złodziei.

W lipcu 2025 roku policjanci zatrzymali piątkę podejrzewanych mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Jak ustalono, dopuścili się oni łącznie 66 kradzieży towarów o wartości ponad 100 tysięcy złotych.

Skradziony towar członkowie grupy sprzedawali następnie paserom z którymi nawiązali stałą współpracę. Głównym paserem grupy okazał się 50-latek, który, działając w strukturach zorganizowanej grupy przestępczej i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, zakupił od złodziei skradzione towary za kwotę nie mniejszą niż 108 tysięcy złotych. Za zrabowane rzeczy płacił z reguły połowę ich sklepowej ceny, jednak za towary kradzione dla niego ”na zamówienie”, musiał zapłacić więcej.

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez podejrzewanego, rybniccy policjanci zabezpieczyli towar pochodzący z przestępstw o łącznej wartości ponad 35 tysięcy złotych.

Towary, których nie odkupił główny paser, były odsprzedawane przez złodziei handlarzom na targowiskach.

Oskarżeni, poza paserem, byli w przeszłości karani, w większości jako recydywiści. Za kradzieże, podobnie jak za paserstwo, grozi im kara do 5 lat więzienia. Z uwagi na fakt, że dopuścili się zarzucanych kradzieży i paserstwa w ramach struktury zorganizowanej grupy przestępczej - za co grozi do 8 lat więzienia - a z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu, grożąca im kara może być jednak wyższa o połowę.