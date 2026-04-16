Globalna operacja Europolu wymierzona w ponad 75 000 użytkowników zaangażowanych w ataki DDoS Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj W ramach globalnej Operacji PowerOFF 21 krajów, w tym Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, wspólnie współpracowało przy likwidacji infrastruktury służącej do przeprowadzania ataków DDoS. Podczas ostatnich działań zidentyfikowano ponad 75 000 użytkowników zaangażowanych w przestępczy proceder. Łącznie dokonano 4 zatrzymań, 25 przeszukań oraz zlikwidowano 53 domeny.

W PowerOFF uczestniczyły następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Japonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Portugalia, Szwecja, Tajlandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W trakcie trwania operacji, jednostki z wymienionych krajów m.in. zakłóciły działanie nielegalnych usług typu „booter”, likwidując infrastrukturę techniczną wspierającą nielegalne ataki DDoS.

Usługi typu „booter” umożliwiają użytkownikom przeprowadzanie ataków DDoS na wybrane strony internetowe, serwery lub sieci. Ich infrastruktura składa się z serwerów, baz danych i innych elementów technicznych.

Dzięki skoordynowanym działaniom służb zdołano zapobiec dalszym szkodom ponoszonym przez ofiary. Ponadto przejęto bazy danych, które umożliwiły zdobycie informacji o ponad 3 milionach kont użytkowników powiązanych z przestępczą działalnością.

Usługi DDoS to jeden z najpowszechniejszych i najłatwiej dostępnych narzędzi w cyberprzestępczości. Ataki te wyrządzają znaczne szkody przedsiębiorstwom i osobom fizycznym na całym świecie, ponieważ są wymierzone w serwery, strony internetowe lub usługi online, blokując tym samym dostęp użytkownikom.

Ataki mają często charakter regionalny, a cyberprzestępcy w tym samym momencie blokują wiele stron oraz zakłócają prawidłową pracę serwerów. Motywacje osób zaangażowanych w ten proceder są różne, od ciekawości po cele ideologiczne związane z haktywizmem, a także korzyści finansowe wynikające z wymuszeń lub zakłócania usług.

W trakcie Operacji PowerOFF przeprowadzono szereg skoordynowanych i proaktywnych kampanii mających na celu zapobieganie przyszłym atakom:

Tworzenie reklam w wyszukiwarkach internetowych, zawierających ukierunkowane komunikaty wyświetlane młodym ludziom wyszukującym w Google narzędzia do przeprowadzania ataków DDoS na zlecenie;

Usunięcie z wyników wyszukiwania ponad 100 adresów URL reklamujących usługi DDoS;

Wysyłanie komunikatów ostrzegawczych;

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jest zaangażowane w Operację PowerOFF od 2022 roku. W trakcie tegorocznej realizacji dokonano:

3 zatrzymań w tym 2 administratorów stron związanych z atakami DDoS (1 z osób jest tymczasowo aresztowana);

12 przeszukań - 8 u administratorów stron, natomiast 4 przeszukania były dokonane w miejscach zamieszkania osób które korzystały z usług DDoS. (11 osób to nieletni).

Link do komunikatu na stronie Europolu: Europol-supported global operation targets over 75 000 users engaged in DDoS attacks