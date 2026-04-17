Policjanci ruszyli z pomocą psom Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj W tym tygodniu policjanci z województwa śląskiego i dolnośląskiego ruszyli z pomocą dwóm psom. Dzięki odpowiedniemu podejściu mundurowych udało się zdobyć zaufanie obu psów, które zostały zabrane w bezpieczne miejsca.

Policjanci ruszyli z pomocą psu błąkającemu się po DK45

We wtorek 14 kwietnia 2026 r., przed 23.00 dyżurny z raciborskiej komendy otrzymał zgłoszenie o dużym psie, który wchodził pod przejeżdżające drogą krajową nr 45 pojazdy, stwarzając realne zagrożenie w ruchu drogowym. Na miejsce ruszył patrol ruchu drogowego.

Policjanci potwierdzili zgłoszenie i natychmiast podjęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu. Mundurowi chwilowo wstrzymali ruch pojazdów. Pies był spokojny i ufny, dzięki czemu bez problemu podszedł do mundurowych, którzy mogli go bezpiecznie sprowadzić z drogi.

Zwierzę zostało przewiezione do komendy, gdzie policjanci zapewnili mu opiekę, w tym jedzenie i picie. Następnie pies został przekazany pracownikowi, który przewiózł go do schroniska. Tam czworonóg będzie oczekiwał na odbiór przez właściciela.

( KWP w Katowicach)

Piesek błąkał się na DK-15 pod Miliczem. Tym razem to historia z happy endem

W środę 15 kwietnia br., dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Miliczu otrzymał niepokojące zgłoszenie z treści, którego wynikało, że na jednym z pasów ruchu Drogi Krajowej nr 15 (kierunek Wrocław) biega pies. Z całą pewnością zachowanie psa stwarzało realne zagrożenie dla uczestników ruchu, a każda nawet najmniejsza kolizja z udziałem zbłąkanego psa mogła skończyć się tragicznie.

Z tego powodu na miejsce zadysponowany został patrol ruchu drogowego. Przybyli na miejsce mundurowi wykazali się nie tylko profesjonalizmem, ale przede wszystkim dużą dozą empatii i cierpliwości. Dzięki odpowiedniemu podejściu mundurowych udało się zdobyć zaufanie wyraźnie wystraszonego pieska. Kiedy już czworonóg przekonał się do dobrych zamiarów funkcjonariuszy – oczywiście dał się pogłaskać i tym razem już grzecznie wsiadł do radiowozu.

Czworonożny wędrowiec został bezpiecznie przewieziony do oddalonego o kilka kilometrów TOZ-u, którego pracownicy zapewnili mu stosowną opiekę weterynaryjną i schronienie.

Miliccy policjanci pragną wyrazić uznanie dla postawy kierowców, którzy zgłosili interwencję i nie pozostali obojętni na los zwierzęcia.

(KWP we Wrocławiu / kc)

