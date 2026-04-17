16-latek został zaatakowany na ulicy, sprawcy usłyszeli zarzuty napaści na tle narodowościowym Data publikacji 17.04.2026 Policjanci z Raciąża zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o napaść na tle narodowościowym na 16-letniego obywatela Ukrainy. Zdarzenie rozpoczęło się od ulicznej zaczepki i żądań kupna alkoholu, które przerodziły się w przemoc i wyzwiska. Sprawcy uciekli się z miejsca, jednak dzięki sprawnej reakcji funkcjonariuszy zostali szybko namierzeni i zatrzymani. 19- i 22-latek usłyszeli zarzuty.

W minionym tygodniu (7 kwietnia) do dyżurnego płońskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o ataku na 16-letniego obywatela Ukrainy w rejonie jednej z ulic w Raciążu. Zdarzenie zaczęło się od zaczepki przy sklepie, a zakończyło przemocą i zabraniem kluczy od domu. Nastolatek powiadomił służby. Sprawą zajęli się policjanci z miejscowego komisariatu.

Z ustaleń wynika, że w rejonie jednego ze sklepów spożywczych chłopiec został zaczepiony przez dwóch mężczyzn, którzy chcieli, aby kupił im alkohol. Gdy odmówił, tłumacząc, że jest niepełnoletni i nie ma pieniędzy, sytuacja na chwilę się zakończyła. Kilka chwil później, w pobliżu innego sklepu, ci sami mężczyźni podbiegli do nastolatka. Wtedy jeden z nich miał uderzyć go w twarz, a następnie kierowali wobec niego obelgi odnoszące się do jego narodowości. W trakcie zdarzenia wyrwali mu klucze do mieszkania i zażądali pieniędzy w zamian za ich zwrot.

Policjanci z raciąskiego komisariatu, gdy otrzymali zgłoszenie szybko ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 22-lata. Funkcjonariusze znalezieni ich w jednym z parków na terenie miasta. Obaj mężczyźni byli nietrzeźwi. Podczas czynności przyznali się do udziału w zdarzeniu oraz potwierdzili, że doszło do znieważenia i przemocy wobec nastolatka z powodu jego pochodzenia. Wskazali również miejsce, w którym wyrzucili klucze. Zostały one odzyskane.

19-letni mieszkaniec gminy Drobin i 22-letni mieszkaniec gminy Raciąż trafili do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut znieważenia nastolatka na tle narodowościowym, natomiast starszy zarzuty dotyczące znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Czyn ten z art. 257 kodeksu karnego zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 22-latek usłyszał zarzut z art. 286 § 2 kk, dotyczący żądania korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy, co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.