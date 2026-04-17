Seria przestępstw zakończona zatrzymaniem. 36-latek trafił do aresztu, a zauważył go policjant po służbie Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komendy miejskiej w Jeleniej Górze zatrzymali mieszkańca miasta podejrzanego o serię przestępstw, których dopuścił się na terenie całego kraju. Mężczyzna odpowie m.in. za kradzieże dwóch samochodów, kradzieże tablic rejestracyjnych, kierowanie gróźb karalnych, kradzież z włamaniem oraz wielokrotne prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień. Grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przedstawili zarzuty 36-letniemu mieszkańcowi miasta podejrzanemu o serię przestępstw, których dopuścił się na terenie całej Polski. Jest on podejrzany o kradzieże dwóch pojazdów, kradzieże tablic rejestracyjnych, groźby karalne, kradzież z włamaniem oraz o kierowanie pojazdem wbrew decyzji o cofnięciu mu uprawnień.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzany działał od połowy marca do kwietnia br., w warunkach tzw. recydywy. Straty poniesione przez pokrzywdzonych oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych.

Do jednego z poważniejszych incydentów doszło 17 marca br. około godziny 21:00 w autobusie komunikacji miejskiej. Mężczyzna, posługując się przedmiotem przypominającym broń, groził innemu pasażerowi pozbawieniem życia. Powodem jego agresji miało być zachowanie pokrzywdzonego podczas podróży. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca używał atrapy broni, tzw. pistoletu na kulki.

Przełom w sprawie nastąpił 19 marca, kiedy policjant Komisariatu II w Jeleniej Górze, będąc poza służbą, zauważył mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. Funkcjonariusz natychmiast powiadomił dyżurnego i na bieżąco przekazywał informacje o jego przemieszczaniu się. Dzięki szybkiej reakcji i współpracy mundurowych podejrzewany został zatrzymany w ciągu kilku minut.

W trakcie dalszych czynności śledczy ustalili, że 36-latek, 30 marca oraz 7 kwietnia br. dopuścił się kradzieży dwóch samochodów marki Opel na terenie Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego. Następnie kradł tablice rejestracyjne z innych pojazdów, które montował w skradzionych autach. Poruszając się jednym z nich, ukradł również paliwo na jednej ze stacji benzynowych. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do hotelu na terenie Siedlec.

Policjanci, analizując zebrany materiał dowodowy oraz nagrania z monitoringu, potwierdzili jego udział w przestępstwach. W trakcie działań odnaleźli także jeden ze skradzionych pojazdów. Był zaparkowany na terenie Szklarskiej Poręby.

36-latek został umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a następnie usłyszał zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.

Za popełnione czyny, z uwagi na działanie w warunkach recydywy, podejrzanemu grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.