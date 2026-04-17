Trasa generalska w oku kamery grupy Speed Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed zajmują się eliminowaniem z ruchu tych kierujących, którzy znacznie przekraczają dozwolone prędkości. W oko ich wideorejestratora wpadli kierowcy na trasie generalskiej. Oboje przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h i stracili prawa jazdy.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zajmują się eliminowaniem z ruchu tych kierujących, którzy znacznie przekraczają dozwolone prędkości. Na Kleeberga mundurowi zauważyli Forda i Opla, które jechały za szybko. Pierwszy z nich, 18 - latek, jechał z prędkością 125 km/h, na drodze, gdzie obowiązuje 70 km/h. Natomiast 20 - latka jechała z prędkością 128 km/h, tym samym przekraczając dozwoloną prędkość o 58 km/h.

Oboje stracili prawa jazdy. Zostali również ukarani mandatami w wysokości 1500 zł, a na ich konto wpadło po 13 punktów.

W obszarze zabudowanym taka jazda znacząco zwiększa ryzyko tragicznych konsekwencji. To właśnie nadmierna prędkość nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. W 2025 roku z powodu nadmiernej prędkości na podlaskich drogach doszło do 69 wypadków, w których 13 osób zginęło, a 74 zostało rannych. Natomiast w tym roku w 3 wypadkach ranne zostały 4 osoby, na szczęście nikt nie zginął.

( KWP w Białymstoku / mw)