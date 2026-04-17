Zarzuty dla 4 osób biorących udział w brutalnym i bulwersującym zdarzeniu Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Bystrzycy Kłodzkiej zatrzymali 4 osoby po tym, jak w sieci pojawił się film pokazujący skrajnie negatywne i brutalne zachowanie kilku osób wobec młodego mężczyzny. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. za wspólnie i w porozumieniu nieuprawnione pozbawienie wolności mężczyzny, naruszenie jego nietykalności cielesnej oraz działania narażające go na utratę życia i zdrowia. Są to czyny zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Zdarzenie miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Policja nie otrzymała jednak zgłosze w tej sprawie, a film trafił do sieci po ponad pół roku. Materiał zawiera skrajnie negatywne, brutalne i nieakceptowalne społecznie zachowania kilku osób wobec młodego mężczyzny.

Kilkanaście godzin później funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej wytypowali i zatrzymali 3 mężczyzn oraz kobietę podejrzewanych o udział w zdarzeniu.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia im zarzutów między innymi za czyny z art. 189 par. 1, art. 217, art. 158 par.1 kodeksu karnego, a zatrzymana w sprawie kobieta także z art. 62 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z posiadaniem narkotyków.

Po przekazaniu materiałów do prokuratury, nie zapadły jednak decyzje o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanym może grozić teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu /aw)