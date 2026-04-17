Szybka akcja legnickich kryminalnych. Skradziony piec do pizzy odzyskany już następnego dnia Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu legnickiej komendy w ciągu kilkudziesięciu godzin od zgłoszenia kradzieży odzyskali piec do pizzy i zatrzymali osobę odpowiedzialną za jego kradzież.

W miniony czwartek do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży pieca do wypiekania pizzy o wartości około 20 tysięcy złotych. Urządzenie zostało pozostawione rano przy rampie rozładunkowej, skąd miało zostać przetransportowane w inne miejsce. Niestety, w tym czasie doszło do kradzieży pieca.

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Dzięki błyskawicznej reakcji oraz skrupulatnie prowadzonym działaniom operacyjnym już następnego dnia policjanci ustalili miejsce, do którego trafił skradziony piec. Okazało się, że został on sprzedany w jednym ze skupów złomu.

Działania legnickich kryminalnych doprowadziły do szybkiego odzyskania skradzionego mienia, które następnie wróciło do właściciela.

Śledczy konsekwentnie pracowali nad ustaleniem sprawcy. Pięć dni później do sprawy zatrzymany został 32-letni mieszkaniec Legnicy. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za który grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / mw)