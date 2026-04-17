Dzięki czujności policjanta nie doszło do tragedii Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Technik kryminalistyki włocławskiej komendy, będąc na urlopie, pokazał, że policjantem jest się zawsze, nawet po zdjęciu munduru. Dzięki jego czujności i szybkiej reakcji nie doszło do zdarzenia drogowego, a mężczyźnie została udzielona szybka pomoc medyczna.

Podkomisarz Tadeusz Bednarski Specjalista Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku na co dzień zabezpiecza ślady i zbiera dowody.

Wczoraj przed godz. 20:00 zauważył pojazd marki Renault, którego kierujący zachowywał się niepokojąco. Jego jazda była niestabilna, poruszał się całą szerokością pasa i zatrzymał się na zielonym świetle. W pojeździe opuszczona była całkowicie szyba i widać było fragment pochylonej głowy. Po zrównaniu się pojazdów funkcjonariusz zapytał, co się dzieje. Mężczyzna podniósł głowę, ale nie był w stanie utrzymać kontaktu wzrokowego i nic nie odpowiadał, stało się jasne, że mężczyzna traci świadomość.

Policjant natychmiast zareagował, zablokował możliwość dalszej jazdy, wezwał służby oraz monitorował jego czynności życiowe, dbając o bezpieczeństwo do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i patrolu.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji technika kryminalistyki udało się zapobiec potencjalnie groźnemu zdarzeniu na drodze, a chory 38-letni mężczyzna otrzymał na czas niezbędną pomoc medyczną.

Gratulujemy policjantowi profesjonalizmu, opanowania i gotowości do niesienia pomocy w każdej sytuacji.