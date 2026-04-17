Dzięki czujności policjanta nie doszło do tragedii
Technik kryminalistyki włocławskiej komendy, będąc na urlopie, pokazał, że policjantem jest się zawsze, nawet po zdjęciu munduru. Dzięki jego czujności i szybkiej reakcji nie doszło do zdarzenia drogowego, a mężczyźnie została udzielona szybka pomoc medyczna.
Podkomisarz Tadeusz Bednarski Specjalista Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku na co dzień zabezpiecza ślady i zbiera dowody.
Wczoraj przed godz. 20:00 zauważył pojazd marki Renault, którego kierujący zachowywał się niepokojąco. Jego jazda była niestabilna, poruszał się całą szerokością pasa i zatrzymał się na zielonym świetle. W pojeździe opuszczona była całkowicie szyba i widać było fragment pochylonej głowy. Po zrównaniu się pojazdów funkcjonariusz zapytał, co się dzieje. Mężczyzna podniósł głowę, ale nie był w stanie utrzymać kontaktu wzrokowego i nic nie odpowiadał, stało się jasne, że mężczyzna traci świadomość.
Policjant natychmiast zareagował, zablokował możliwość dalszej jazdy, wezwał służby oraz monitorował jego czynności życiowe, dbając o bezpieczeństwo do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i patrolu.
Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji technika kryminalistyki udało się zapobiec potencjalnie groźnemu zdarzeniu na drodze, a chory 38-letni mężczyzna otrzymał na czas niezbędną pomoc medyczną.
Gratulujemy policjantowi profesjonalizmu, opanowania i gotowości do niesienia pomocy w każdej sytuacji.
(KWP w Bydgoszczy / kp)