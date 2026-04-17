Zatrzymany przez policjantów z Gniewina za uśmiercenie psa Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Gniewina w trakcie zgłoszonej interwencji zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o uśmiercenie psa należącego do jego sąsiadki. Do zdarzenia doszło 14 kwietnia na terenie jednej z miejscowości w gminie Łęczyce.

Zgłoszenie wpłynęło w godzinach nocnych . Na miejsce skierowano patrol z Gniewina, który po przybyciu niezwłocznie podjął interwencję. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że jej sąsiad miał strzelić z wiatrówki do psa rasy szpic miniaturowy, powodując jego uśmiercenie.

Policjanci z Gniewina szybko ustalili i zatrzymali wskazanego 52-latka. Następnie przeprowadzili przeszukanie, w trakcie którego ujawnili i zabezpieczyli wiatrówkę, którą miał posłużyć się mężczyzna.

Na miejscu czynności wykonywali również technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, którzy zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy do dalszego postępowania.

Zatrzymany został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W czwartek po południu doprowadzony został przez policjantów do wejherowskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania uśmiercenia psa. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.