Fałszywy kurier policyjny zatrzymany. Kryminalni odzyskali 57 tys. zł i udaremnili kolejne oszustwa Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań–Grunwald zatrzymali 63-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą „na wypadek”. Mężczyzna pełnił rolę tzw. odbieraka - osoby, która bezpośrednio odbierała pieniądze od pokrzywdzonych seniorów. Dzięki szybkim działaniom policjantów odzyskano całą skradzioną gotówkę – 57 tys. zł.

Do zdarzeń doszło 14 kwietnia br. na terenie poznańskiej Wildy oraz Grunwaldu. Jak ustalili śledczy, tego samego dnia sprawcy wykonali serię telefonów do starszych mieszkańców Poznania. Schemat działania był identyczny i opierał się na dobrze znanej, lecz wciąż skutecznej metodzie „na wypadek”.

Do niczego niepodejrzewających seniorów dzwoniła osoba podająca się najpierw za policjanta, a następnie za prokuratora. W rozmowie informowano, że bliska osoba, najczęściej córka, syn lub wnuk, spowodowała poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć jej tymczasowego aresztowania lub surowych konsekwencji prawnych, konieczne było natychmiastowe przekazanie wysokiej kwoty pieniędzy jako tzw. kaucji.

W wyniku działania przestępców 85-letnia mieszkanka Wildy przekazała 27 tysięcy złotych, a 83-letni mieszkaniec Grunwaldu - 30 tysięcy złotych. Pieniądze odebrał mężczyzna pełniący rolę tzw. odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne przejęcie gotówki od pokrzywdzonych i przekazanie jej dalej w strukturze przestępczej.

Po uzyskanej informacji o tych zdarzeniach do pracy przystąpili policjanci zajmujący się zwalczaniem oszustw. Ich szybkie i zdecydowane działania, w tym analiza operacyjna zebranych informacji, przyniosły efekty już po kilku godzinach. Funkcjonariusze namierzyli podejrzewanego i zatrzymali go w jednym z mieszkań pod Jarocinem. 63-latek był wyraźnie zaskoczony widokiem policjantów. Trafił do policyjnego aresztu.

To jednak nie był koniec działań. Dzięki zaangażowaniu śledczych z Komisariatu Policji Poznań - Grunwald oraz kryminalnych z poznańskiej komendy miejskiej, funkcjonariusze ustalili również miejsce ukrycia skradzionej gotówki. Policjanci odzyskali pełną kwotę - 57 tysięcy złotych, które wrócą do pokrzywdzonych seniorów.

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty udziału w oszustwie. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apel i profilaktyka:

Oszustwo opiera się na silnych emocjach - strachu, presji czasu i trosce o najbliższych. Sprawcy celowo nie dają ofierze czasu na weryfikację informacji, nakazując zachowanie całej sprawy w tajemnicy. W dalszej części rozmowy informują, że po pieniądze zgłosi się „zaufany kurier policyjny”.

Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Funkcjonariusze nigdy nie informują o prowadzonych działaniach telefonicznie ani nie żądają przekazania pieniędzy. Nie istnieje żadna procedura wymagająca wpłaty „kaucji” za bliską osobę poprzez przekazanie gotówki kurierowi.

W przypadku otrzymania takiego telefonu należy:

zachować spokój i nie podejmować pochopnych decyzji,

rozłączyć się i samodzielnie skontaktować z bliską osobą,

skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,

nigdy nie przekazywać pieniędzy obcym osobom.

Każda próba wyłudzenia powinna być natychmiast zgłoszona służbom. Czujność i szybka reakcja mogą uchronić przed utratą dorobku całego życia.