Kierowca nie zatrzymał się do kontroli - został tymczasowo aresztowany
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podjęli pościg za kierującym, który nie zatrzymał się do kontroli trzeźwości. Mężczyzna wraz z pasażerami porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów oraz skutecznemu działaniu psa służbowego, osoby biorące udział w zdarzeniu zostały szybko odnalezione i zatrzymane.
Poranna kontrola trzeźwości zakończyła się policyjnym pościgiem. Kierowca zignorował polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki, narażając na niebezpieczeństwo siebie, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.
Po krótkim pościgu mężczyzna porzucił pojazd i wraz z pasażerami próbował uciec pieszo. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów oraz skutecznemu działaniu psa służbowego, osoby biorące udział w zdarzeniu zostały szybko odnalezione i zatrzymane.
Podczas interwencji ujawniono przy kierującym środki odurzające, a w pojeździe niebezpieczne przedmioty, w tym maczetę i kij bejsbolowy. Dodatkowo, jak sie okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
Sąd, na wniosek Policji i prokuratury, zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy. Odpowie on m.in. za jazdę w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli oraz narażenie innych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
(KWP w Szczecinie / mw)
