Kierowca nie zatrzymał się do kontroli - został tymczasowo aresztowany Data publikacji 17.04.2026

Poranna kontrola trzeźwości zakończyła się policyjnym pościgiem. Kierowca zignorował polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki, narażając na niebezpieczeństwo siebie, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Po krótkim pościgu mężczyzna porzucił pojazd i wraz z pasażerami próbował uciec pieszo. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów oraz skutecznemu działaniu psa służbowego, osoby biorące udział w zdarzeniu zostały szybko odnalezione i zatrzymane.

Podczas interwencji ujawniono przy kierującym środki odurzające, a w pojeździe niebezpieczne przedmioty, w tym maczetę i kij bejsbolowy. Dodatkowo, jak sie okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Sąd, na wniosek Policji i prokuratury, zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy. Odpowie on m.in. za jazdę w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli oraz narażenie innych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

( KWP w Szczecinie / mw)