Po stadionowej awanturze zatrzymani pseudokibice Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Wczoraj kryminalni ze starachowickiej i ostrowieckiej komendy, wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, zatrzymali sześciu pseudokibiców. Ci mężczyźni podczas meczu, który miał miejsce pod koniec marca, brali udział w bójce wbiegając na bufor pomiędzy sektorami. Większość z zatrzymanych usłyszała zarzuty udziału w bójce.

Spotkanie między dwoma klubami III ligi piłki nożnej miało miejsce pod koniec marca tego roku na stadionie miejskim w Starachowicach. To podczas trwania tej sportowej imprezy masowej doszło do konfrontacji grup pseudokibiców ze Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego. Wzajemne prowokacje doprowadziły do starcia pomiędzy zwaśnionymi grupami, w wyniku czego musiała interweniować ochrona, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Kielcach oraz starachowickiej komendy.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach prowadzili czynności w związku z zakłóceniem przebiegu imprezy. Wczoraj wczesnym rankiem starachowiccy i ostrowieccy kryminalni, wspierani przez kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali łącznie 6 osób w wieku od 28 do 50 lat - mieszkańców powiatu starachowickiego i ostrowieckiego. Pięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty związane z udziałem w bójce, natomiast szósty - 50-latek, zarzut czynnego udziału w zbiegowisku. Wobec mężczyzn prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, poręczeń majątkowych oraz zakazów przebywania w miejscu organizacji tego typu imprez.

Zgodnie z kodeksem karnym za oba przestępstwa przewidziana jest kara do czterech i pół roku pozbawienia wolności ponieważ są to czyny o charakterze chuligańskim. Dodatkowo wobec wszystkich sześciu mężczyzn zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające w związku z popełnionym wykroczeniem przebywania w miejscach niedozwolonych podczas imprezy masowej. Policjanci zabezpieczyli także 3 samochody należące do zatrzymanych. Mienie o wartości przekraczającej 200 tysięcy złotych zostało tymczasowo zajęte, na poczet ewentualnych kar finansowych.

( KWP w Kielcach / mw)

Film Po stadionowej awanturze zatrzymani pseudokibice Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Po stadionowej awanturze zatrzymani pseudokibice (format mp4 - rozmiar 6.46 MB)