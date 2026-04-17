Zatrzymano 16 osób w sprawie wielomilionowych nieprawidłowości wykrytych w spółce komunalnej z Rawicza Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Rawicza, którzy zajmują się sprawami przestępstw gospodarczych, od dłuższego czasu mieli informacje o nieprawidłowościach w jednej z lokalnych firm. Zgromadzili materiał dowodowy dotyczący szeregu przestępstw, których miał dopuścić się ówczesny prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Rawiczu. Zamieszane w tę sprawę były również inne współdziałające z nim osoby. Policjanci z tymi materiałami zapoznali prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Na ich podstawie zostało wszczęte śledztwo.

We wtorek, 14 kwietnia br., policjanci zatrzymali 16 osób, pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Rawiczu oraz jej kontrahentów. W akcji zatrzymania, która odbywała się na terenie całego powiatu rawickiego udział wzięło kilkudziesięciu policjantów. Rawiccy funkcjonariusze otrzymali wsparcie z wydziału dochodzeniowego - śledczego, wydziału kryminalnego oraz wydziału dw. z przestępczością ekonomiczną KWP w Poznaniu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w efekcie działań podejrzanych straty mogły wynieść ponad 8,5 mln zł. Z materiału dowodowego między innymi wiadomo, że były wystawiane faktury na zakup węgla. Opłacone transporty nigdy nie dotarły do elektrociepłowni. Innym procederem było zlecane wykonanie usług, których wartość była wielokrotnie zawyżona w porównaniu do cen rynkowych.

Każda z zatrzymanych osób usłyszała zarzuty wynikające z zebranego materiału dowodowego. Wobec 14 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym dozór policyjny. Prokurator orzekł także poręczenia majątkowe o zróżnicowanej wysokości sięgające nawet do 700 tysięcy złotych. Zabezpieczono także auta o wartości 350 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów. Na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, decyzją sądu, dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.

Prowadzone śledztwo obejmuje już ponad 100 tomów akt. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci oraz prokuratorzy kontynuują czynności zmierzające do pełnego wyjaśnienia mechanizmu działania podejrzanych oraz ustalenia wszystkich osób mogących mieć związek z procederem.

Zdarzenia opisane w zarzutach obejmują lata 2020–2024. Postępowanie jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Śledczy analizują sprawę pod kątem art. 296 kodeksu karnego, dotyczącego wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 10 lat więzienia. W ramach śledztwa badane są również wątki związane z podejrzeniem fałszowania dokumentów oraz naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego.