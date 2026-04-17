#SuperDzielnicowy 2026 padł kolejny rekord! Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Dzisiejszej nocy zakończyło się głosowanie w plebiscycie #SuperDzielnicowy 2026. Padł kolejny rekord! Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego „Dzielnica strachu” po raz czwarty wkroczyli do akcji i w ramach kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu prowadzili internetowy plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi oraz wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026. W tym roku plebiscyt odbywał się w świetle szczególnej rocznicy, jaką jest 100 lat służby dzielnicowych w Polsce!

Czas szybko mija i trudno uwierzyć, że to już czwarta edycja plebiscytu i już zakończyliśmy głosowanie. Tegoroczne dane potwierdziły, że plebiscyt cieszy się ogromnym i rosnącym zainteresowaniem ze strony uczestników!

Padł kolejny rekord ponieważ internauci oddali łącznie ponad 200 tys. głosów! Za co serdecznie dziękujemy. To blisko dwukrotnie więcej niż w edycji ubiegłorocznej, a jednocześnie kilkadziesiąt razy więcej w stosunku do edycji pionierskiej. Teraz pałeczka została przekazana w ręce organizatorów, a przy tej liczbie oddanych głosów pracy jest ogrom, więc na wyniki musimy jeszcze cierpliwie poczekać. Z tej ogromnej liczby głosów musimy wyłonić dzielnicowych, którzy indywidualnie uzyskali największą liczbę głosów i sprawdzić czy Państwa faworyci spełniają rygorystyczne warunki regulaminu plebiscytu. Mamy nadzieję, że już wkrótce poznamy finałową TOP 5 i co najważniejsze dowiemy się kto zostanie #SuperDzielnicowym 2026!

To właśnie w „dzielnicy” laureata na przełomie maja i czerwca br. odbędzie się uroczysta gala finałowa podczas, której odbierze on tytuł i statuetkę #SuperDzielnicowego 2026, a społeczność jego rejonu będzie miała okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Tradycyjnie zaszczycą go aktorzy serialu kryminalnego „Dzielnica strachu”, emitowanego na kanale Puls 2, albowiem to właśnie on był inspiracją kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu. Serial od pięciu lat wciąga widzów w fascynujący świat policyjnej codzienności. To nie tylko emocjonujące i trzymające w napięciu sprawy, ale również opowieść o ludziach, którzy każdego dnia walczą o bezpieczeństwo swoich sąsiadów. Dzielnicowi to cisi bohaterowie ulic gotowi stanąć w obronie lokalnej społeczności. Produkcja cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, czego wyrazem są m.in. trzy Telekamery, przyznane przez nich najlepszym aktorom.

W tej edycji kampanię promują aktorzy „Dzielnicy strachu”: Andrzej Młynarczyk - ambasador od pierwszej edycji, Jagoda Małyszek oraz Teresa Dzielska. Warto dodać, że w scenariusze i scenografię „Dzielnicy strachu” wkomponowano elementy istotne z punktu widzenia efektywnej realizacji zadań Policji, a w wybranych wątkach występują prawdziwi policjanci, w tym laureaci poprzednich edycji plebiscytu, dla których to było wielkie życiowe przeżycie.

Tak niestandardowe działania nie byłyby możliwe bez przychylności i wsparcia najwyższego kierownictwa - zarówno polskiej Policji, jak i Telewizji Puls, która traktuje kampanię jako misję społeczną.

Dodać należy, że jeszcze więcej pracy wymagać będzie wyłonienie piątki zwycięzców plebiscytu - głosujących, którzy najciekawiej uzasadnili swój wybór, a na których czeka pięć nagród po 1.000 zł oraz zaproszenie do udziału w gali finałowej.

W trakcie głosowania prowadzony był także monitoring aktywności mieszkańców poszczególnych garnizonów i potwierdziły się doświadczenia płynące z poprzednich edycji, gdzie to w końcówce głosowania obserwowaliśmy największą aktywność i następowały zaskakujące w tym zakresie przetasowania.

Możemy zdradzić, że w tym roku największą liczbę głosów otrzymali dzielnicowi z garnizonu: wielkopolskiego, małopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego i śląskiego, a tuż za nimi znaleźli się dzielnicowi z Opolszczyzny.

Z kronikarskiego obowiązku dodać należy, że dotychczasowi #SuperDzielnicowi nie zawsze pochodzili z garnizonów, w których oddano ogólnie najwięcej głosów, a dotychczasowi laureaci pochodzili ze Śląska, Warszawy i Podkarpacia. Ich sylwetki prezentowane były na łamach kilku kolejnych numerów „Gazety Policyjnej”. Tam podzielili się z nami swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Ich głosem powiedzieliśmy czy i dlaczego warto wziąć udział w plebiscycie. Zwycięzcy jednogłośnie stwierdzili, że zdecydowanie warto! A powody są bardzo różne i zaskakujące, jednak zawsze o sukcesie decydowało osobiste zaangażowanie i zrozumienie ze strony przełożonych.

Gratulacje nalezą się wszystkim polskim dzielnicowym, którzy zaangażowali się w promocję Policji, walcząc o głosy w swoich rejonach służbowych. Spotykali się z mieszkańcami, rozmawiali o codziennych wyzwaniach i pokazywali, jak mogą wpływać na bezpieczeństwo. Ich zaangażowanie nie przeszło bez echa, dostrzegły je również media!

Organizatorzy - Biuro Prewencji i Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Telewizja Puls, dziękując za ogromną aktywność, zachęcają do dalszego wspólnego poszukiwania #SuperDzielnicowego 2026 oraz promocji współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi.