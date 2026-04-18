Wspólna praktyka i taktyka służby kryminalnej i prewencyjnej Data publikacji 18.04.2026 Powrót Drukuj Na terenie Podlasia w dniach 12-17 kwietnia br. odbywały się wyjątkowe, bo pierwsze wspólne szkolenie służby kryminalnej i prewencyjnej w zakresie działań poszukiwawczo-pościgowych z użyciem psów służbowych i koni służbowych. Praktyczne warsztaty odbywały się jako kolejne szkolenie międzynarodowego projektu „TROPIK-9, Taktyka, Rozpoznanie, Ochrona, Poszukiwanie, Identyfikacja, Kształcenie” realizowanego dzięki Funduszom Unijnym w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027.

Pod okiem ekspertów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Biura Prewencji KGP i Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej swoje umiejętności z zakresu taktyki poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania doskonaliło kilkudziesięciu funkcjonariuszy z garnizonu podkarpackiego, dolnośląskiego, stołecznego, małopolskiego i Szkoły Policji w Pile oraz zaproszeni funkcjonariusze Służby Więziennej.

Szkolenie obejmowało swym zakresem kilka obszarów, które przy poszukiwaniach są niezwykle istotne i współzależne od siebie, jak nawigacja, dowodzenie sztabowe, taktyka i udzielanie pierwszej pomocy. Najistotniejszym punktem szkolenia było wzajemne zapoznanie się z metodami działań poszczególnych grup uczestniczących w poszukiwaniach osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania. Szczególnie, gdy używa się w nich psów służbowych kategorii patrolowo-tropiącej, tropiącej, tropiącej osoby według założeń mantrailingu, do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich oraz koni służbowych. Tak szeroko zakrojone warsztaty pozwalają na zgranie się zespołów, z uwzględnieniem specyfiki każdej ze służb policyjnych.

Bardzo ważnym elementem podczas szkolenia było nauczenie się praktycznego wykorzystania specjalistycznej aplikacji SIRON, stworzonej przez specjalistów z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, którzy przekazali ją pro bono służbom zaangażowanym w poszukiwanie osób zaginionych. Aplikacja pozwala na śledzenie pozycji zespołów w czasie rzeczywistym, oznaczanie sprawdzonych obszarów oraz posiada przycisk SOS dla bezpieczeństwa ratowników. Dzięki śledzeniu pozycji uczestników akcji na mapie, aplikacja umożliwia sztabowi lepszą koordynację działań. Dodatkowo wyznacza obszary już przeszukane, co zapobiega dublowaniu pracy. Zaletą tych nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest zarówno możliwość wymiany informacji w czasie rzeczywistym między centrum dowodzenia i koordynacji a osobami poszukującymi w terenie. Każdego dnia uczestnicy szkolenia mogli doskonalić nabytą wiedzę podczas symulowanych ćwiczeń w terenie leśnym z wykorzystaniem narzędzi technologicznych oraz psów i koni służbowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się specjalistyczne zajęcia z antropologii dotyczące poszukiwania zwłok i szczątków ludzkich oraz odróżniania ich od szczątków zwierzęcych, co w policyjnej praktyce jest często kluczowe. Warsztaty antropologiczne prowadziła dr n. med. i n. o zdr. Agata Thannhäuser z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przy tego typu szkoleniu nie mogło zabraknąć ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy, które prowadzili codziennie ratownicy medyczni z Paramedyk Simulation.

Działania poszukiwawcze to zawsze „gra” zespołowa, często w bardzo trudnych warunkach terenowych i pogodowych, wymagająca szczegółowego podzielenia kompetencji zadań, racjonalizacji sił i środków oraz ścisłej współpracy między służbami.

Wiedza i umiejętności nabyte przez wszystkich uczestników tej pierwszej edycji szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-pościgowych z użyciem psów i koni służbowych z pewnością zostaną przez nich wykorzystane podczas przyszłych, realnych działań poszukiwawczych, z korzyścią dla ich większej efektywności i skuteczności.

Projekt „TROPIK-9 Taktyka, Rozpoznanie, Ochrona, Poszukiwanie, Identyfikacja, Kształcenie” to długoterminowy projekt skierowany do funkcjonariuszy służby prewencyjnej, kryminalnej oraz kontrterrorystycznej zajmujących się realizacją działań związanych z użyciem psów służbowych oraz realizacją działań w zakresie poszukiwań i identyfikacji osób.

Celem projektu jest wzmocnienie skuteczności Policji w zakresie wykorzystania psów służbowych i nadanie jej nowych możliwości przy przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałania zagrożeniem terrorystycznym oraz usprawnienie adekwatnego reagowania w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa powstałych z uwagi na zwiększony napływ grup przestępczych, przemyt broni, narkotyków i materiałów wybuchowych – szczególnie zza wschodniej granicy Polski, stanowiącej najdłuższą lądową granicę UE.

Tekst i zdj. Izabela Pajdała/ Biuro Prewencji KGP