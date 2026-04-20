Skuteczni w zwalczaniu przestępczości narkotykowej - ponad 2 kg heroiny nie trafią na czarny rynek Data publikacji 20.04.2026 Wytężona praca żarskich policjantów doprowadziła do zatrzymania dwóch podejrzanych o wewnątrzwspólnotowe nabycie znacznej ilości narkotyków. Środki odurzające oraz substancje psychotropowe na teren Polski zostały dostarczone busem świadczącym usługi przewozowe. W wyniku działań operacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej pojazd przeszedł szczegółową kontrolę graniczną.

W czwartek, 9 kwietnia br., na granicy polsko-niemieckiej w Olszynie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli drogowej busa, którego kierujący świadczy usługi transportu osób i paczek. W wytypowanym Mercedesie przewożona była przesyłka z Holandii, która miała trafić na teren województwa wielkopolskiego. Jak się okazało, w paczce przewożone było ponad 2 kilogramy heroiny oraz blisko 100 gramów amfetaminy. Po ujawnieniu narkotyków funkcjonariusze KAS powiadomili żarskich policjantów.

Kryminalni po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na przejście graniczne, gdzie ustalili szczegóły transportu przesyłki, a następnie w wyniku pracy operacyjnej namierzyli jej odbiorców. Następnie policjanci na terenie województwa wielkopolskiego zatrzymali 34 i 38-latka, którzy mieli odebrać paczkę z narkotykami. Podczas przeszukań w ich miejscu zamieszkania zabezpieczono środki odurzające.

Zatrzymani trafili do żarskiej komendy, gdzie przeprowadzono z nimi czynności procesowe. Skuteczna praca operacyjna kryminalnych pozwoliła na postawienie mężczyznom zarzutów wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających oraz posiadania narkotyków. Za te przestępstwa grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 13 kwietnia br., decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

( KWP w Gorzowie / mw)