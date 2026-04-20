Sierżant sztabowy Adrian Kępka zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w 18. PKO Poznań Półmaraton Data publikacji 20.04.2026 Powrót Drukuj W ramach 18. PKO Poznań Półmaratonu rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Policji w półmaratonie. Wśród policjantów drugie miejsce zajął funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, sierż. szt. Adrian Kępka reprezentujący garnizon zachodniopomorski.

19 kwietnia br. podczas 18. Poznań Półmaraton odbyły się Mistrzostwa Polski Policji na dystansie 21,097 km. Na drugim stopniu podium stanął policjant Komendy Powiatowej Policji w Sławnie sierż. szt. Adrian Kępka, który półmaraton pokonał w czasie 1:16:51.

Funkcjonariusz po raz kolejny udowodnił, że służba w policji nie kończy się na codziennych obowiązkach - to także praca nad sobą i dążenie do ciągłego rozwoju.

Aktywność fizyczna jest nieodłączną częścią życia sierż. szt. Adriana Kępki. Regularne treningi pomagają utrzymać formę, ale również uczą dyscypliny i pozwalają ćwiczyć umiejętności niezbędne w pracy. Adrian daje przykład, że policjant to osoba gotowa na wyzwania - nie tylko w pracy, ale i poza nią.

Warto zauważyć, że policjant jako biegacz długodystansowy od kilku lat z powodzeniem startuje w maratonach i półmaratonach, godnie reprezentując Policję oraz promując aktywny styl życia. Ma wiele sukcesów na swoim koncie.

W październiku 2025 roku sierż. szt. Adrian Kępa wziął udział w 51. Dębno Maraton, który z czasem 2:39:16 zajął I miejsce w XX Mistrzostwach Polski Policjantów, zostając najszybszym funkcjonariuszem w kraju w tej prestiżowej rywalizacji. Na uwagę zasługuję fakt, że w 2024 roku w tym samym maratonie ukończył bieg z czasem 2:43:57, co zapewniło mu I miejsce w kategorii indywidualnej policjantów.

Sierż. szt. Adrian Kępka startował również udział w 34. Półmaratonie w Pile, gdzie osiągnął znakomity wynik: 1:16:44. Rezultat ten pozwolił mu zdobyć II miejsce o Puchar Szkoły Policji w Pile oraz II miejsce w Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych.

Należy podkreślić, że wymienione osiągnięcia nie wyczerpują pełnej listy jego startów. Funkcjonariusz regularnie bierze udział w licznych biegach międzynarodowych, krajowych i lokalnych, zajmując czołowe lokaty, konsekwentnie potwierdzając swoją doskonałą formę sportową oraz zaangażowanie w promocję sportu i aktywnego stylu życia.

Sportowa rywalizacja pozwala nie tylko odreagować stres, ale również rozwijać cechy przydatne w codziennych obowiązkach – wytrwałość, opanowanie, pewność siebie i umiejętność działania pod presją.