Ponad 6 kg narkotyków zabezpieczone. 34-latek w areszcie! Data publikacji 20.04.2026 14 kwietnia br. policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowskiej jednostki zatrzymali na terenie jednego z Rodzinnych Ogródków Działkowych, 34-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, który posiadał ponad 6 kg narkotyków.

Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w nieustalonym okresie, do dnia 14 kwietnia uczestniczył w obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innego niż włókniste, potocznie zwanego marihuaną, w ten sposób, że przechowywał je na terenie jednego z Rodzinnych Ogródków Działkowych w sześciu paczkach o łącznej wadze 6,1 kilograma brutto.

Z zabezpieczonej marihuany można było przygotować od około 8 do nawet 32 tysięcy porcji handlowych.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zarzucany podejrzanemu czyn jest zagrożony karą do 12 lat pozbawiania wolności.