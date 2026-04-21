Pseudokancelaria prawna w Poznaniu. Dwóch oszustów w rękach policjantów CBZC
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali dwóch cyberoszustów podających się za pracowników kancelarii prawnej, którzy wykorzystując infrastrukturę internetową stworzyli wrażenie istnienia profesjonalnej kancelarii prawnej. W rzeczywistości podmiot ten nigdy nie prowadził tego rodzaju działalności, a jego jedynym celem było wyłudzanie pieniędzy. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu.
Podejrzani w wieku 32 i 41 lat, nie posiadający prawniczego wykształcenia, doprowadzali pokrzywdzone podmioty do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawieranie umów leasingowych na zakup sprzętu elektronicznego, w tym najnowszych modeli telefonów komórkowych oraz sprzętu komputerowego o łącznej wartości około 550 tys. zł. Następnie wyłudzony w ten sposób sprzęt był przez nich upłynniany w innych punktach handlowych, gdzie zamieniany był na gotówkę. W dalszej kolejności przedmioty trafiały do obrotu wtórnego i były nabywane przez klientów punktów sprzedaży.
Policjanci CBZC zatrzymali na terenie województwa wielkopolskiego dwie osoby podejrzewane o oszukanie co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych w ramach pseudokancelarii stanowiącej przykrycie dla przestępczego procederu.
Podczas przeszukań funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli liczne dowody świadczące o przestępczej działalności podejrzanych. U jednego z nich znaleziono i zabezpieczono 4 jednostki broni, kilkaset sztuk amunicji, kilkanaście magazynków a także kilogram złota, skutecznie odzyskując w ten sposób równowartość środków utraconych przez pokrzywdzonych.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.), a jeden z nich także posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia (art. 263 § 2 k.k.). Mężczyzna ten został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, a wobec drugiego z podejrzanych decyzją prokuratury zastosowano dozór Policji.
Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
(CBZC / mw)