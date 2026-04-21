Pseudokancelaria prawna w Poznaniu. Dwóch oszustów w rękach policjantów CBZC Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali dwóch cyberoszustów podających się za pracowników kancelarii prawnej, którzy wykorzystując infrastrukturę internetową stworzyli wrażenie istnienia profesjonalnej kancelarii prawnej. W rzeczywistości podmiot ten nigdy nie prowadził tego rodzaju działalności, a jego jedynym celem było wyłudzanie pieniędzy. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu.

Podejrzani w wieku 32 i 41 lat, nie posiadający prawniczego wykształcenia, doprowadzali pokrzywdzone podmioty do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawieranie umów leasingowych na zakup sprzętu elektronicznego, w tym najnowszych modeli telefonów komórkowych oraz sprzętu komputerowego o łącznej wartości około 550 tys. zł. Następnie wyłudzony w ten sposób sprzęt był przez nich upłynniany w innych punktach handlowych, gdzie zamieniany był na gotówkę. W dalszej kolejności przedmioty trafiały do obrotu wtórnego i były nabywane przez klientów punktów sprzedaży.

Policjanci CBZC zatrzymali na terenie województwa wielkopolskiego dwie osoby podejrzewane o oszukanie co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych w ramach pseudokancelarii stanowiącej przykrycie dla przestępczego procederu.

Podczas przeszukań funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli liczne dowody świadczące o przestępczej działalności podejrzanych. U jednego z nich znaleziono i zabezpieczono 4 jednostki broni, kilkaset sztuk amunicji, kilkanaście magazynków a także kilogram złota, skutecznie odzyskując w ten sposób równowartość środków utraconych przez pokrzywdzonych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości ( art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.), a jeden z nich także posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia (art. 263 § 2 k.k.). Mężczyzna ten został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, a wobec drugiego z podejrzanych decyzją prokuratury zastosowano dozór Policji.

Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(CBZC / mw)