Policjantka z komisariatu I udzieliła pomocy pasażerce, która zemdlała w busie jadącym z Myślenic do Krakowa Powrót Drukuj Policjantka w trakcie drogi do pracy, będąc w busie relacji Myślenice – Kraków pomogła młodej dziewczynie, która zasłabła w czasie jazdy. O wzorowej postawie policjantki dowiedzieliśmy się od pasażera busa, który widział całą sytuację i postanowił wyrazić swoje uznanie w przesłanej do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie korespondencji.

9 kwietnia br. w busie relacji Myślenice - Kraków, jedna z pasażerek - młoda dziewczyna - zaczęła uskarżać się na złe samopoczucie. Po chwili kobieta zemdlała. Na tę sytuację zareagowała asp. szt Sylwia Prokop, policjantka Komisariatu Policji I w Krakowie, która jechała na służbę, na poranną zmianę. Policjantka zareagowała natychmiast i zajęła się dziewczyną, udzielając jej pomocy oraz poprosiła jednego z pasażerów o wezwanie pogotowia. Do czasu przyjazdu karetki monitorowała czynności życiowe młodej kobiety oraz próbowała powiadomić jej rodzinę. Przybyli na miejsce ratownicy zajęli się dziewczyną i przewieźli ją do szpitala na zaopatrzenie medyczne.

Pasażer będący świadkiem tej sytuacji, opisał ją w przesłanej do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie korespondencji, którą publikujemy.