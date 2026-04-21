Pierwszy w Polsce kurs SIO II oficjalnie wystartował!
Szkoła Policji w Pile po raz kolejny staje się pionierem w szkoleniu kadr polskiej Policji. Wczoraj oficjalnie zainaugurowany został pierwszy w kraju kurs specjalistyczny z zakresu Systemu Informacji Operacyjnych II (SIO II). To historyczny moment, który wyznacza nowe standardy w eksploracji danych i walce z najgroźniejszą przestępczością.
System Informacji Operacyjnych II to narzędzie w nowoczesnej pracy operacyjnej. Pozwala on na znacznie skuteczniejszą analizę i wykorzystanie informacji w celu zwalczania przestępczości kryminalnej, śledczej oraz tej przenoszącej się do sfery cyfrowej.
Do pierwszej edycji szkolenia zostali zakwalifikowani wyselekcjonowani funkcjonariusze służby kryminalnej, śledczej oraz specjaliści z biur zwalczania cyberprzestępczości. Przez najbliższe 5 dni będą oni uczestniczyć w niezwykle intensywnych warsztatach, które wymagają nie tylko biegłości technicznej, ale i doskonałych umiejętności analitycznych.
Program szkolenia obejmuje kluczowe obszary nowoczesnej analityki m.in. :
- Przetwarzanie informacji operacyjnych: zaawansowane metody pracy z danymi.
- Ewolucja systemu: zapoznanie z planami rozwoju narzędzi cyfrowych Policji.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnej sali komputerowej, zapewniającej bezpieczny dostęp do Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD). Gwarantem najwyższego poziomu merytorycznego jest tandem doświadczonych trenerów: mł. insp. Przemysław Rejczak – radca Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji i podinsp. Romuald Cieciura - wykładowca Zakładu Kryminalnego Szkoły Policji w Pile.
Połączenie wiedzy eksperta z KGP z doświadczeniem dydaktycznym pilskiego wykładowcy pozwala na przekazanie wiedzy w sposób praktyczny i bezpośrednio gotowy do wdrożenia w codziennej służbie.
Wprowadzenie kursu SIO II do programu szkolenia to wyraźny sygnał, że polska Policja stawia na technologię i zaawansowaną analitykę.
(Szkoła Policji w Pile / mw)