Pierwszy w Polsce kurs SIO II oficjalnie wystartował! Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Szkoła Policji w Pile po raz kolejny staje się pionierem w szkoleniu kadr polskiej Policji. Wczoraj oficjalnie zainaugurowany został pierwszy w kraju kurs specjalistyczny z zakresu Systemu Informacji Operacyjnych II (SIO II). To historyczny moment, który wyznacza nowe standardy w eksploracji danych i walce z najgroźniejszą przestępczością.

System Informacji Operacyjnych II to narzędzie w nowoczesnej pracy operacyjnej. Pozwala on na znacznie skuteczniejszą analizę i wykorzystanie informacji w celu zwalczania przestępczości kryminalnej, śledczej oraz tej przenoszącej się do sfery cyfrowej.

​Do pierwszej edycji szkolenia zostali zakwalifikowani wyselekcjonowani funkcjonariusze służby kryminalnej, śledczej oraz specjaliści z biur zwalczania cyberprzestępczości. Przez najbliższe 5 dni będą oni uczestniczyć w niezwykle intensywnych warsztatach, które wymagają nie tylko biegłości technicznej, ale i doskonałych umiejętności analitycznych.

​Program szkolenia obejmuje kluczowe obszary nowoczesnej analityki m.in . :

Przetwarzanie informacji operacyjnych: zaawansowane metody pracy z danymi.

​Ewolucja systemu: zapoznanie z planami rozwoju narzędzi cyfrowych Policji.

​Zajęcia odbywają się w nowoczesnej sali komputerowej, zapewniającej bezpieczny dostęp do Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD). Gwarantem najwyższego poziomu merytorycznego jest tandem doświadczonych trenerów: ​ mł. insp. Przemysław Rejczak – radca Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji i ​ podinsp. Romuald Cieciura - wykładowca Zakładu Kryminalnego Szkoły Policji w Pile.

​Połączenie wiedzy eksperta z KGP z doświadczeniem dydaktycznym pilskiego wykładowcy pozwala na przekazanie wiedzy w sposób praktyczny i bezpośrednio gotowy do wdrożenia w codziennej służbie.

​Wprowadzenie kursu SIO II do programu szkolenia to wyraźny sygnał, że polska Policja stawia na technologię i zaawansowaną analitykę.

(Szkoła Policji w Pile / mw)