Rozbój na taksówkarzu i znieważenie interweniujących policjantów Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komendy miejskiej w Bytomiu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój na taksówkarzu, a także o znieważenie dwóch interweniujących mundurowych. Za przestępstwo rozboju grozi kara do 15 lat więzienia. 43-latek działał jednak w warunkach tzw. recydywy, więc wyrok może być znacznie surowszy.

Zgłoszenie o agresywnym kliencie, który uderzył kierowcę taksówki, wpłynęło do dyżurnego jednostki 18 kwietnia przed północą. Skierowani na miejsce mundurowi zastali zgłaszającego, który poinformował, że przyjechał pod wskazany adres w celu realizacji kursu. Po dojeździe na miejsce pasażer wręczył kierowcy taksówki pieniądze, a następnie wyszedł z samochodu i podszedł do drzwi kierowcy w celu odebrania reszty gotówki. Kierowca taksówki wówczas został uderzony w twarz przez przewożonego wcześniej mężczyznę, który zabrał mu pieniądze. Nie tylko resztę gotówki, ale także i te, które zapłacił mu za kurs. Napastnik po tym, jak uderzył pokrzywdzonego, odszedł wraz z zabraną mu gotówką. Stróże prawa ustalili rysopis i na jego podstawie rozpoczęli patrolowanie pobliskich ulic. Już po kilkunastu minutach zatrzymali idącego ulicą mężczyznę.

Zatrzymanym okazał się 43-letni mieszkaniec Bytomia. Mężczyzna wielokrotnie wulgarnie znieważył interweniujących policjantów. Mundurowi zabezpieczyli pieniądze, które miał przy sobie, a mężczyznę doprowadzili do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Dzisiaj 43-latek zostanie doprowadzony do bytomskiego sądu, gdzie zapadnie decyzja o tym, czy zostanie tymczasowo aresztowany.

Za przestępstwo rozboju grozi kara do 15 lat więzienia, jednak gdy sprawca działa w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, tak jak w tym przypadku, wymiar tej kary wzrasta, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

( KWP w Katowicach / kp)

